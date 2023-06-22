Новым гендиректором Офиса по европейской и евроатлантической интеграции стал Александр Ильков
Секретариат Кабинета Министров Украины назначил юриста Александра Илькова генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции
Об этом Офис сообщил в среду, 21 июня.
По словам вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, "солидный юридический и менеджерский опыт Александра Илькова, уверена, усилит Офис для эффективного выполнения поставленных задач".
"Перед правительственным офисом стоят сегодня как никогда важные задачи быть драйвером евроинтеграционных процессов, не только координировать, но и быть источником содержаний", - подчеркнула она.
В сообщении Офиса по европейской и евроатлантической интеграции говорится, что Александр Ильков – известный юрист, имеющий более 10-летний опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти.
"Значительную часть своего профессионального пути посвятил направлениям законотворческой и регуляторной практики, в частности, в сфере имплементации международно-правовых обязательств Украины", – говорится в сообщении.
У Илькова звание "Заслуженный юрист Украины". Он рекомендован международными справочниками The Legal 500 EMEA и Best Lawyers. Последний признал его юристом в 2022 году в сфере регуляторной практики. Также Ильков вошел в 100 лучших юристов Украины в 2021 году по рейтингу "Юридической газеты".
Правительственный офис осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти для системного планирования и выполнения мер государственной политики в соответствии с обязательствами Украины в сферах европейской и евроатлантической интеграции.
Предыдущая гендиректор Офиса Наталья Форсюк ушла с должности в сентябре 2022 года.
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