Об этом на брифинге в Медиацентре заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"С 24 февраля этого года идет мобилизация у нас. Она объявлена указом Президента Украины и даже с самого начала никаких волн мобилизации не было. Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано за мобилизацию, потом постоянно снижались показатели и сейчас они на намного более низком уровне, чем в начале", - сказал Громов.

Представитель Сухопутных войск объяснил, что увеличение призывников зависит от ситуации на фронте.

"Все эти показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, и планово осуществляется мобилизация Территориальными центрами комплектования. Говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Все эти влияющие факторы давно учтены. И тот фактор , что в России прошла мобилизация и призвано от 200 до 300 тысяч граждан, учтено. Поэтому сейчас мы работаем по плану и никаких волн не предвидится", - рассказал Горбач.

Что касается специальностей, нуждающихся в ВСУ, то это - стрелки, связисты, шифровальщики. Прежде мобилизуют тех, кто имеет военный опыт и участие в АТО, ООС. Призывают и граждан, не проходивших службу, эта категория проходит обучение в центрах минимум один месяц.

Что касается заявлений о призыве после Нового года, то Горбач добавил: "Мобилизация проходит постоянно, ежедневно, планово. Мы, как и до Нового года, призываем граждан на военную службу, точно так же будем призывать и после. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, поэтому что мобилизация – это очень сложная система.