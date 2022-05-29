Новых наемников на войну с Украиной в РФ теперь заманивают резиновой куклой Гиркина

Об этом написал в телеграме украинский журналист Денис Казанский.

"Резиновый Гиркин весело призывает пушечное мясо в мобильный пункт набора наемников на войну против Украины. Такие пункты сейчас устанавливают по всей России, чтобы немедленно восполнять потери в живой силе", - написал он.

Напомним, оккупанты объявляют выдачу паспортов, чтобы потом использовать жителей области, в частности, в мобилизационных мероприятиях.

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