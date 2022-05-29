Новых наемников на войну с Украиной в РФ теперь заманивают резиновой куклой Гиркина
Россия размещает пункты набора новых наемников на войну по всей стране, у входа устанавливают надувную куклу Гиркина
Об этом написал в телеграме украинский журналист Денис Казанский.
"Резиновый Гиркин весело призывает пушечное мясо в мобильный пункт набора наемников на войну против Украины. Такие пункты сейчас устанавливают по всей России, чтобы немедленно восполнять потери в живой силе", - написал он.
Напомним, оккупанты объявляют выдачу паспортов, чтобы потом использовать жителей области, в частности, в мобилизационных мероприятиях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное