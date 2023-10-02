Новые видеокамеры и РЭБ: оккупанты пытаются помешать подполью передавать данные Силам обороны

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне усиливают контрдиверсионные мероприятия во временно оккупированных городах", - говорится в заявлении.

Силы обороны получают регулярные сообщения от подпольщиков о движениях и местоположениях российских войск на временно захваченных территориях. Благодаря информации от партизан, они могут наносить удары по врагу и ускорять освобождение Украины.

Сообщается, что рашисты делают все возможное, чтобы помешать местному движению сопротивления передавать информацию из временно оккупированных городов. В частности, в Мелитополе и Бердянске Запорожской области россияне не прекращают устанавливать новые камеры и прослушивать мобильную связь через новые башни. Кроме того, активно работают враждебные системы радиоэлектронной борьбы.

Центр нацсопротивления выражает благодарность населению за ценную информацию о российских захватчиках. Вместе с тем отмечает, что нужно заботиться о своей безопасности при передаче информации Силам обороны и соблюдать основные правила .