Новые видеокамеры и РЭБ: оккупанты пытаются помешать подполью передавать данные Силам обороны
Партизаны на временно оккупированных территориях продолжают бороться с российскими захватчиками, предоставляя Силам обороны важную информацию о враге, однако РФ пытается противодействовать
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне усиливают контрдиверсионные мероприятия во временно оккупированных городах", - говорится в заявлении.
Силы обороны получают регулярные сообщения от подпольщиков о движениях и местоположениях российских войск на временно захваченных территориях. Благодаря информации от партизан, они могут наносить удары по врагу и ускорять освобождение Украины.
Сообщается, что рашисты делают все возможное, чтобы помешать местному движению сопротивления передавать информацию из временно оккупированных городов. В частности, в Мелитополе и Бердянске Запорожской области россияне не прекращают устанавливать новые камеры и прослушивать мобильную связь через новые башни. Кроме того, активно работают враждебные системы радиоэлектронной борьбы.
Центр нацсопротивления выражает благодарность населению за ценную информацию о российских захватчиках. Вместе с тем отмечает, что нужно заботиться о своей безопасности при передаче информации Силам обороны и соблюдать основные правила .
- Россия усиливает поиск партизан и проукраинских жителей на временно оккупированных территориях. Для этого оккупационная администрация привлекает множество местных коллаборантов и лояльных к врагу жителей.
- Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области российские солдаты проводят рейды по гаражам местных жителей якобы для поиска партизан.
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