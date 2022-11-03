Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник в эфире Медиацентр Украина – Укринформ.

Чиновник объясняет, что с помощью цифровых сервисов вернувшиеся домой украинцы могут не тратить время на перерегистрацию в центрах социальной защиты.

"Миллионы людей стали переселенцами, более миллиона получают помощь. И эти процессы не только должны быть управляемыми и своевременными, но и доступными и удобными. И только цифровизация и автоматизация в этом может помочь", - отмечает Баник.

В Дии будут тестировать работу программы "Еселя", которая позволит украинцам оформить льготную государственную ипотеку.

Украинцы смогут избрать членов жюри национального отбора на Евровидение-2023, голосование уже запустили в приложении "Дияе".

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