Новые услуги в Дии: через приложение можно будет отменить статус переселенца или изменить место регистрации
Внутри перемещенные лица смогут отменить свой статус или обновить место регистрации через приложение "Дия"
Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник в эфире Медиацентр Украина – Укринформ.
Чиновник объясняет, что с помощью цифровых сервисов вернувшиеся домой украинцы могут не тратить время на перерегистрацию в центрах социальной защиты.
"Миллионы людей стали переселенцами, более миллиона получают помощь. И эти процессы не только должны быть управляемыми и своевременными, но и доступными и удобными. И только цифровизация и автоматизация в этом может помочь", - отмечает Баник.
- В Дии будут тестировать работу программы "Еселя", которая позволит украинцам оформить льготную государственную ипотеку.
- Украинцы смогут избрать членов жюри национального отбора на Евровидение-2023, голосование уже запустили в приложении "Дияе".
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