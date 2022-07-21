Новые угрозы Лаврова Украине – это очередная пропаганда, – глава МИД Германии
Заявления России, что поставки западного оружия в Украину стали причиной решения Москвы "расширить географию" захватнической войны, - это не более чем пропаганда
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle.
"Это новая пропаганда с российской стороны. Россия каждый раз использует другой аргумент. В этот раз они говорят "из-за военной поддержки". Но они атаковали Киев и другие части Украины раньше", - сказала Бербок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что военные цели Москвы в Украине "теперь выходят за пределы Донбасса", Москва нацелена на Херсонскую и Запорожскую области.
Он добавил, что цели России расширятся, если Запад продолжит доставлять Киеву оружие большой дальности, как высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.
- 19 июля координатор совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что администрация Байдена на этой неделе объявит о передаче Украине очередного пакета военной помощи, он будет включать в себя дополнительные ракетные системы HIMARS . Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них 12 уже находятся на украинской территории.
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