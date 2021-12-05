Новые удары России по Украине будут концом "Северного потока - 2", - глава наибольшей фракции Европарламента

С таким заявлением выступил глава наибольшей фракции Европарламента - Европейской народной партии Манфред Вебер, передает Интерфакс-Украина.

"Когда Путин пустит в ход оружие, тогда это будет конец газопровода "Северный поток - 2", - приводит его слова газета "Гандельсблатт".

Вебер, член баварской партии Христианско-социальный союз, подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта ввод в эксплуатацию газопровода должен быть полностью исключен, и будущее правительство ФРГ должно это четко обозначить.



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По его словам, нынешняя ситуация с Украиной является "испытанием для НАТО и западного сообщества, основанного на подобных ценностях".



Политик добавил, что НАТО нужно дать четко понять, что акции России против Украины будут "дорого стоить".

Напомним, в Украине в социальных сетях запустили флешмоб #УкраинцыБудутСопротивляться с предупреждением о последствиях новой фазы российской агрессии против нашего государства.

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