Новые удары России по Украине будут концом "Северного потока - 2", - глава наибольшей фракции Европарламента
Применение Россией военной силы против Украины в новых направлениях положит конец реализации проекта газопровода "Северный поток - 2"
С таким заявлением выступил глава наибольшей фракции Европарламента - Европейской народной партии Манфред Вебер, передает Интерфакс-Украина.
"Когда Путин пустит в ход оружие, тогда это будет конец газопровода "Северный поток - 2", - приводит его слова газета "Гандельсблатт".
Вебер, член баварской партии Христианско-социальный союз, подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта ввод в эксплуатацию газопровода должен быть полностью исключен, и будущее правительство ФРГ должно это четко обозначить.
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По его словам, нынешняя ситуация с Украиной является "испытанием для НАТО и западного сообщества, основанного на подобных ценностях".
Политик добавил, что НАТО нужно дать четко понять, что акции России против Украины будут "дорого стоить".
- Напомним, в Украине в социальных сетях запустили флешмоб #УкраинцыБудутСопротивляться с предупреждением о последствиях новой фазы российской агрессии против нашего государства.
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