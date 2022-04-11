Новые убитые и сообщения об изнасиловании. - разведка Великобритании о действиях россиян в Киевской области
Британская разведка продолжает фиксировать информацию о преступлениях россиян на освобожденных территориях Украины
Об этом разведка сообщает в Twitter.
"Новые улики возможных военных преступлений России продолжают появляться после отступления с севера Украины", - говорится в отчете.
Британская разведка зафиксировала новую информацию об убийствах и изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.
"Это включает сообщение об обнаружении временной могилы с умершими украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой. Продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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