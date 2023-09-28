Новые тренды оружия во вражеских рядах, которые следует зафиксировать. Колонка Сергея Згурца

Попытки РФ получить иранские ракеты

О трендах во вражеских рядах, которые стоит зафиксировать. Первое – вновь появилась тема о возможности появления в России иранских баллистических ракет средней дальности типа Fateh-110 и Zolfaghar, имеющих дальность стрельбы 300 км и 700 км. Институт изучения войны утверждает , что Иран после 18 октября может договориться с Россией о передаче таких ракет, так как заканчивается действие резолюции Совета Безопасности ООН, запрещавшей Ирану подобные соглашения. Напомним, что Россия стремится приобрести эти ракеты еще с прошлого года, однако Иран не решался на этот шаг. Затем последовало заявление руководителя разведки Израиля, что Иран хотел это сделать, но у него не получилось.

Надеюсь, что такая задержка произойдет и дальше, и Россия не получит эти ракеты. Хотя мы понимаем опасности, которые могут спровоцировать иранские ракеты. Это баллистические ракеты, для противодействия которым нам нужно будет использовать ЗРК Patriot и SAMP/T. Понимаем, что ограниченное количество этих ЗРК усложняет покрытие всей Украины.

Второе – об иранско-российских дронах Shahed. Сегодня, 28 сентября, Центр исследований трофейного и перспективного вооружения ВСУ продемонстрировал попытки российского военного промышленного комплекса модифицировать барражирующий боеприпас Shahed-136. Что касается изменений, то речь идет об изготовлении корпуса по упрощенной технологии, применении новых отдельных узлов и нового двигателя. Китайского двигателя, который поставляется в Иран или напрямую в Россию. Однако эти трансформации носят косметический характер. Они существенно не улучшают ТТХ (тактико-технические характеристики) этого образца. Но стремление россиян наладить серийное производство данного БПЛА у себя означает лишь риски масштабирования производства этого образца вооружений, что в очередной раз усложнит работу нашей ПВО. И также усложнит нагрузку на наши ЗРК или другие образцы техники, которыми мы будем сбивать эти Shahed.

И третья составляющая, также появившаяся на этой неделе, - производство в России универсальных модулей планирования и коррекции, которые используются врагом для превращения обычных бомб ФАБ-250 и ФАБ-500 в планирующие. Возросло количество таких образцов у противника, и это тоже поднимает вопрос о том, что вариантов противодействия таким угрозам у нас есть несколько – усиление ПВО, уничтожение мест производства. Ожидаем того, что именно истребители F-16 смогут отгонять российские самолеты, которые сбрасывают эти планирующие бомбы, не заходя в воздушное пространство Украины, опасаясь уничтожения нашими ЗРК и избегая уничтожения. F-16 будет существенной помощью нашей ПВО, чтобы минимизировать угрозы, создаваемые этими планирующими бомбами с модулями.

О ситуации на линии фронта и событиях на разных участках

Каждый участок фронта уникален. Он оказывает влияние на другие фронты. И успехи на каждом участке зависят от наших бойцов, находящихся в окопах или ведущих штурмовые действия.

Евгений Иевлев (Шейх(), военнослужащий ВСУ на Горловском направлении, рассказал, что с февраля находится южнее Бахмута. Позиционно там без изменений. Они держат врага на дистанции, уничтожая его. Противник также не подпускает, потому что все заминировано.

Ситуация вокруг Курдюмовки, Клещиевки, Андреевки заставляет захватчиков думать, что и на их направлении будут происходить какие-то действия. Сейчас темнеет раньше, в ночные часы с Mavic можно наблюдать, как враг делает ротации. Противник подтягивает технику ночью, пряча ее в посадках. Подтягивает гаубицы и тоже прячет по посадкам. Противник, скорее всего, волнуется, что по этому направлению также будет развиваться наступление ВСУ. Плотность минометных обстрелов немного упала.

Военнослужащий ВСУ добавил, что они видят Горловку в ясную погоду без бинокля. С мая оккупанты начали использовать противотанковые управляемые ракеты, которые применяют даже против двигавшихся по городу гражданских авто. Эти установки они размещают и на жилых помещениях также, понимая, что наша армия не бьет так просто по жилым домам. И эта история уже три месяца набирает обороты. Захватчики на жилых помещениях выставляют разное оружие, которое может поражать нашу технику и личный состав.

Южный фронт

А дальше мы имеем возможность более детально и масштабно взглянуть на происходящее на линии фронта, который сейчас имеет протяженность более тысячи километров. Хотел бы начать с положительных вещей, с тех анонсов, о которых вчера 27 сентября говорили командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" и пресс-секретарь командования, что будут хорошие новости с юга.

Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ, отметил, что сейчас украинские войска осуществляют блокировку подразделений противника в районе Новопрокоповки и продвигаются в районе Вербового, фактически туда заходя. По некоторым источникам уже есть сообщения, что большая часть этого населенного пункта находится под контролем Сил обороны. Но дождемся официальных сообщений нашего военного руководства. Ведь уже может идти речь о так называемом коридоре от Новопрокоповки до Вербового. Удерживание этого коридора и переход через основные оборонительные сооружения врага, а также перекидывание туда нашей бронированной техники позволит нам совершать маневры, находясь на оперативном пространстве противника. А дальше продвигаться в район линии Очеретоватое – Токмак. Поэтому динамика и продвижение, которое мы видим, усиливают хоть и осторожный, но оптимизм, что мы сможем выполнить задачи этой кампании. Как минимум – перерезать вражескую логистику и значительно ослабить ее на южном фронте. Надо понимать, что от того, как будут развиваться события на южном фронте в ближайшее время, мы можем отталкиваться и делать, подчеркиваю, предположение, как будут складываться следующие кампании для украинских Сил обороны в следующем году.

Полковник запаса ВСУ отметил, что его первое образование – военный железнодорожник, поэтому он очень внимательно отслеживает, как противник пытается обеспечить свою группировку, используя опорную сеть железных дорог на этом направлении. Есть удивление теми темпами, с которыми враг пытается выстроить новые железнодорожные переходы. То, что мы видим из открытых источников, это выглядит временным явлением, как россияне делают железнодорожную сеть более доступной и эффективной на этом направлении. Но надо понимать, что Угледар и Великий Токмак являются большими узлами коммуникаций, поэтому оккупанты так отчаянно сдерживают наше наступление в районе Токмака. Потому что при проходе между Вербовым и выходом на направление Очеретоватое – Токмак мы перерезаем эту основную коммуникацию противника, которая сегодня связывает Крым с РФ. Поэтому этот участок критически значим для захватчиков и крайне важен для нас.

Участник миротворческих миссий добавил, что попытки российских войск создать новые дополнительные железнодорожные переходы будут иметь ограниченную провозную и пропускную способность. Таким образом, враг это делает наспех, поэтому говорить, что этим изменится ситуация – невозможно. Кроме того, железная дорога из Донецка в район Волновахи под постоянным нашим огневым влиянием, что серьезно ослабляет противника. Соответственно, можем предположить, что другим направлением будет привлечение портовых мощностей в Мариуполе, чтобы обеспечить проход через Волноваху. Здесь значение Угледара снова вырастает для дальнейшей борьбы, и враг может потерять и точку обеспечения. Кто знает, как будет развиваться ситуация. Для нас ключевыми остаются Токмак и Верхний Токмак, потому что без преувеличения – это на сегодняшний день более важный участок фронта и железной дороги, где оккупант осуществляет обеспечение своих сил и средств.

Резюмируя пана Грабского, скажу: если мы выходим на Токмак или его блокируем и дальше не успеваем продвигаться, то удержание этого участка позволяет нам истощать противника. Ибо других эффективных путей обеспечения своих войск у врага на сегодняшний день не существует.

Полковник обратил внимание на еще один аспект. Если взять статистику ударов, которые мы наносим, и потери, которые несет противник, то в последнее время значительно увеличилось количество автомобильного транспорта, цистерн. То есть, мы уже сегодня серьезно ослабляем возможности логистических маневров оккупантов. Наши действия вписываются в единую концепцию украинского прорыва – нанесения максимального вреда врагу. А без логистики, постоянной поддержки войск в условиях разъединения южного фронта, говорить об эффективных действиях российской армии вряд ли удастся.