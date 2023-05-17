Новые технологии России – это кустарная модернизация советского наследия, – военно-политический обозреватель Коваленко
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что китайцы уже делают выводы о российском вооружении "аналогов нет"
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Есть версия, что атаками Украины с запуском "кинжалов" Россия пыталась продемонстрировать Китаю, что имеет мощности, которыми они могут уничтожить ЗРК Patriot. Этот комплекс считается лучшим в мире. В свое время Китай был импортером российских ЗРК разной номенклатуры. Китай всегда отставал в технологиях . Ему нужны были ракетные технологии", - пояснил Коваленко.
По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", Китай закупал российское вооружение, чтобы делать копии.
Китайцы улучшали российские копии и производили свое вооружение. Это касается С-300 и истребителей Су-35. Китай покупал российские истребители, чтобы изучить двигатели. Китайцы использовали российские технологии для своих истребителей J-20 и модернизировали их. Сейчас эти самолеты лучше российских копий. "Китайцы уже делают выводы о российском вооружении "аналогов нет". Китай видит, что российские технологии - это кустарная модернизация старого советского наследия", - подчеркнул Коваленко.
- Противовоздушная оборона в ночь на 16 мая сбила 6 "кинжалов", 9 "калибров" и 3 баллистические ракеты, которыми россияне атаковали Украину
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что Киев всегда является приоритетной целью для врага, поэтому столица имеет серьезную систему ПВО, которая позволила ликвидировать все 6 ракет "Кинжал".
- А британская разведка отметила , что уязвимость баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" стала неожиданностью для России и вызвала смущение в Кремле. Президент России Владимир Путин считал эту систему непобедимой.
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