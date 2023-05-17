Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть версия, что атаками Украины с запуском "кинжалов" Россия пыталась продемонстрировать Китаю, что имеет мощности, которыми они могут уничтожить ЗРК Patriot. Этот комплекс считается лучшим в мире. В свое время Китай был импортером российских ЗРК разной номенклатуры. Китай всегда отставал в технологиях . Ему нужны были ракетные технологии", - пояснил Коваленко.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", Китай закупал российское вооружение, чтобы делать копии.

Китайцы улучшали российские копии и производили свое вооружение. Это касается С-300 и истребителей Су-35. Китай покупал российские истребители, чтобы изучить двигатели. Китайцы использовали российские технологии для своих истребителей J-20 и модернизировали их. Сейчас эти самолеты лучше российских копий. "Китайцы уже делают выводы о российском вооружении "аналогов нет". Китай видит, что российские технологии - это кустарная модернизация старого советского наследия", - подчеркнул Коваленко.