С 1 июня в Украине на 80% поднимутся тарифы на электроэнергию для населения. По данным СМИ, правительство утвердило единый тариф для всех категорий бытовых потребителей – 2,65 грн за кВт⋅час. Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг ранее озвучила тариф на 2,88 грн кВтч.

"Причина необходимости поднятия тарифов – осуществление аварийно-возобновляемых работ после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры. Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду, к осенне-зимнему максимуму составляет примерно 45-46 миллиардов гривен", – объяснял глава НКРЭКУ Константин Ущаповский. И тариф на уровне 2,88 грн кВт⋅ч поможет получить эти средства.

Поднятие тарифов не поможет собрать 40 млрд на ремонты до зимы

"Безусловно, поднимать тариф на электроэнергию для населения нужно – от этого никуда не денешься. Однако заявления о том, что нам нужно 40 млрд на ремонт инфраструктуры, поэтому мы вынуждены поднять тарифы – это манипуляция. Население столько не потребляет, чтобы быстро собрать такую сумму "Или они эти сети собираются ремонтировать года через два? – говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук. – На самом деле поднятие тарифов именно сейчас – политическое решение. Идет лето, отопления нет, население много не потребляет, а через полгода люди уже привыкнут к новым тарифам".

В Укрэнерго неоднократно призывали экономить электроэнергию из-за дефицита мощности. Однако повышение тарифов до 2,64 грн не заставит украинцев экономить свет, убежден Юрий Корольчук. Ведь среднестатистический потребитель будет платить за электричество примерно на 300 грн. Это не та сумма, которая заставит экономить.

При этом если говорить об экономически обоснованной цене для населения, то это примерно 4 грн за кВт·ч. Население получает электричество от Энергоатома, а его тариф ориентировочно 1,1 грн за кВт·ч, еще примерно 2 грн – это распределение и транспортировка электричества, если еще грн заложить на восстановление инфраструктуры этого будет достаточно. В то же время исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире "Эспрессо" заявил, что реальная стоимость кВт·ч электрической энергии сегодня составляет где-то под 6 грн.

"На самом деле кто-то должен платить. То есть, когда мы говорим о реальной стоимости кВт⋅год электрической энергии, то она сегодня составляет где-то под 6 грн. Даже то поднятие, которое сейчас планируется, не будет покрывать всей рыночной стоимости электрической энергии. Кроме этого, Следует понимать следующее, что электроснабжающие компании достаточно серьезно уложились для восстановления энергетической сети после вражеских обстрелов энергетических объектов в начале этого года. Именно этим и обосновываются, почему должен быть поднят тариф", – сказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба".

Малообеспеченные будут платить по тому же тарифу, что и миллионеры

"Наибольшая проблема новых тарифов – это отсутствие дифференциации. По-моему, должны быть разные тарифы для разных категорий потребителей. При этом я бы разграничивал их не так, что до 100 кВтч меньше тариф, свыше 100 – больше. Меньший тариф должен был бы быть для тех, кто использует электрические плиты, отопление. Семьи, получающие субсидии, также должны иметь специальный тариф", - говорит Юрий Корольчук.

Единственный тариф для всех – это признак отсутствия тарифной политики в государстве как таковом, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Повышать тарифы абсолютно для всех – неправильно. Можно поднимать тарифы для тех, кто потребляет более 500 кВт·ч в месяц. Это было бы понятным решением. В Украине есть 7% потребителей, потребляющих более 1000 кВт·ч месяц. Если они могут себе позволить столько потреблять, то могут и оплатить эту электроэнергию по более высоким тарифам.А как быть с теми 75%, которые потребляют до 175 кВт·ч в месяц? Получается, что какая-то бабушка будет платить столько же, как и собственники облэнерго и олигархи, которые имеют сверхприбыли. Это не нормально. Например, в Польше те, кто потребляет больше установленной нормы, платят по повышенному тарифу. Не экономишь – плати больше", – говорит Олег Попенко.

Из-за увеличения тарифов на свет люди перестанут платить за тепло и квартплату

По расчетам Олега Попенко, на 1 апреля долг населения за коммунальные услуги составляет 140 млрд грн.

"Согласно правительственному постановлению, те, кто имеет более 318 грн долга за коммунальные услуги, не имеют права на субсидию. Поэтому новые тарифы не увеличат количество получателей субсидий, а наоборот. Потому что рост тарифов на электричество приведет к росту долгов за жилищно-коммунальные услуги". Но при этом будут расти долги не за электроэнергию, а за тепло, горячую воду, обслуживание многоквартирных домов. Дело в том, что электроэнергию можно отключить, а квартплату – нет».

Государство "кинуло" тех, кто перешел на электроотопление

Эксперты сходятся в том, что в самой сложной ситуации оказались те, кто использует электроэнергию для отопления. По подсчетам Юрия Корольчука, за год у таких потребителей электроэнергия может подорожать до 35 тысяч гривен, ведь за отопительный сезон они используют несколько тысяч кВтч электричества.

При этом с 2014 года именно правительство призвало украинцев переходить на электрическое отопление, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. Теперь их лишили каких-либо льгот на электроэнергию.

"Этих потребителей государство просто кинуло. Это называется, не играйте с государством в азартные игры, – говорит Олег Попенко. – У нас не просто некоторые люди, а четыре города полностью перешли на электроотопление. И вот все эти люди будут платить за электроэнергию не на 250-300 грн больше, а на 2,5 – 3 тыс. грн ежемесячно, хотя в той же Польше есть отдельные тарифы на электроэнергию для тех, кто использует ее для обогрева, в Украине же о них почему-то забыли. У нас нет ни социально политики, ни тарифной. Владельцы облэнерго не могут покрыть свои расходы, поэтому и повышают тариф. Но если посмотреть на отчеты за 2022 год, год войны, то почти все облэнерго входят в самые прибыльные компании Украины. Но при этом все пытаются переложить на плечи потребителей".