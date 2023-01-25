Об этом и не только мировые СМИ писали 25 января:

The New York Times:

Канцлер Олаф Шольц объявил в среду, что Германия пришлет свои танки Leopard 2 в Украину и позволит другим странам присылать свои собственные, уступив после недель внутреннего и международного давления по доставке бронетехники, направленной на помощь Киеву вернуть территории, захваченные Россией. Этот шаг был сделан после того, как официальные лица США на условиях анонимности заявили, что Белый дом объявит уже в среду об отправке танков M1 Abrams в Украину, видимо, чтобы успокоить нежелание Шольца отправлять танки без Вашингтона. Leopard 2 немецкого производства широко распространен по всей Европе, и решение Германии немедленно побудило официальных лиц в Финляндии, Нидерландах и Испании заявить, что они стремятся отправить танки в Украину или готовы это сделать. Во вторник Польша заявила, что спросила на разрешение Германии на отправку танков Leopard из своих запасов.

"Это решение отвечает нашей хорошо известной линии поддержки Украины по мере наших возможностей", - сказал Шольц в Берлине. "Мы действуем на международном уровне тесно скоординированно и согласованно".

Также в The New York Times объяснили значение Leopard 2 в этой войне. Leopard 2 – один из ведущих в мире боевых танков, десятилетиями использовавшийся немецкой армией, а также армиями более дюжины других европейских стран, а также армиями таких отдаленных друг от друга стран, как Канада и Индонезия. Он участвовал в конфликтах в Афганистане, Косово и Сирии. Танк, оснащенный дизельным двигателем, оснащен оборудованием ночного видения и лазерным дальномером, который может измерять расстояние до объекта, что позволяет ему лучше нацеливаться на движущуюся цель во время движения по пересеченной местности.

До сих пор и Украина, и Россия использовали в боях танки советских времен, и "Леопарды" предложили большой шаг вперед в возможностях Украины. Снабжение Leopard 2 поможет компенсировать преимущество России в артиллерийской мощи, которая помогла Москве захватить два крупных города в Луганской области на востоке Украины еще летом. Они могут иметь особую ценность, поскольку война близится ко второму году, и Украина стремится вернуть утраченные территории и ожидает российского весеннего наступления.

Американские журналисты также написали статью о том, как доставка новых западных танков на передовую ставит перед Украиной новый вызов. Они отметили, как только дипломатические споры закончатся, начнется тяжелее всего: доставить тяжелую бронированную технику и другие боевые грузовики на поле боя, пока Россия готовится к новому наступлению, которое ожидается весной или раньше. Официальные лица США говорят, что танкам "Абрамс" могут понадобиться годы, чтобы добиться любого украинского поля битвы. Но Москва уже усилила свои угрозы: посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал отправку Абрамса "откровенной провокацией" и предупредил, что "американские танки без сомнений будут уничтожены". До этого и сейчас процесс доставки западного оружия и другой военной техники в Украину – одна из строжайших охраняемых тайн войны. Беспокойство по поводу того, что Россия будет нацеливаться на дороги, железные дороги или плацдармы для материальных средств, которые будут доставлять на линии фронта на востоке и юге Украины, требуют того, что официальные лица и эксперты описывают как стелс-конвои, обычно скрытые в темноте или замаскированные, чтобы избегать приступа.

Известно, что Россия ранее без успеха нанесла удары по крупным конвоям с поставляемым в Украину западным оружием и эксперты описали процесс транспортировки огромных боеприпасов и транспортных средств в зону конфликта как игру в кошки-мышки, которую выиграет Украина.

Политико:

Вслед за Германией, ожидаемо, США тоже отправляют свои танки в Украину. Президент Джо Байден объявил в среду, что США пошлют Украине батальон из 31 танка M1 Abrams, главного основного боевого танка американской армии , в знак поддержки Киева в его борьбе против России. Но эти танки не прибудут в Украину в течение многих месяцев и Пентагон работает над решением проблем, связанных с обеспечением подготовки, оборудованием и топливом для эксплуатации 70-тонного гусеничного оружия, сообщили чиновники.

Однако, как отмечают в Politico, это решение является огромной символической победой для Украины, погрязшей в жестоких боях по всей стране и готовящейся к весеннему контрнаступлению, чтобы дать отпор россиянам.

"Путин ожидал, что Европа и Соединенные Штаты ослабят свою решительность. Он ожидал, что наша поддержка Украины со временем разрушится. Он ошибался", – сказал Байден. "Эти танки являются еще одним доказательством нашей стойкой, непреклонной преданности Украине и нашей уверенности в мастерстве украинских сил".

Байден одобрил танки в рамках закупки на 400 млн долларов из-за Инициативы содействия безопасности Украины, фонда, выделенного Конгрессом для поддержки Украины. По данным Государственного департамента, теперь США подпишут контракты на 31 танк Abrams, а также 120 мм снаряды и другие боеприпасы, восемь тактических эвакуационных машин, другие вспомогательные машины и оборудование, обучение, техническое обслуживание и обеспечение.

Также Politico отметили, что Европейские союзники отправят в Украину около 80 танков Leopard2 . Германия и ее европейские партнеры планируют "скоро" отправить в Украину два танковых батальона Leopard 2 - предвидя около 80 машин - объявило правительство в Берлине в среду, добавив, что Германия предоставит одну роту из 14 танков Leopard 2 A6 "как первый шаг".

The Washington Post:

Американские журналисты The Washington Post в отдельной статье объяснили, что делает танки M1 Abrams такими критически важными в войне с россиянами ? Этот мощный танк может кардинально изменить ситуацию в поле боя, но требует значительной материально-технической поддержки. Танк M1 Abrams является одним из самых мощных наземных видов оружия в арсенале США, способен приблизиться к вражеским танкам, позициям войск и другим целям, взорвать их пушкой и пулеметами, а затем быстро отойти. Тяжелая броня танка защищает машину и ее экипаж из четырех человек от огня из стрелкового оружия, осколков снарядов и даже некоторых прямых попаданий. В

"Основная миссия танкового взвода – сблизиться с противником и уничтожить его", – говорится в первом предложении учебного документа для командиров танков армии и морской пехоты от 2019 года.

Также в The Washington Post написали аналитическую статью о том, как Украина отбрасывает российские войска на востоке при том, что эксперты по обороне говорят, что колебания Запада ограничивают способность Киева защищаться от российского наступления на Бахмут.

Кроме того, в The Washington Post обратили внимание на памятник украинской поэтессе Леси Украинке в Москве, возле которого россияне оплакивают погибших на войне украинцев. Ведь после ракетного удара по многоэтажке в Днепре россияне почти каждый день кладут цветы к памятнику Леси Украинке в центре Москвы.

"Ежеминутно поодиночке, парами или семьями участники траура подходили к памятнику украинской писательницы, стоящему в центре российской столицы, клали цветы и чучела к ее бронзовым ногам. Некоторые произнесли молитву и быстро ушли. Другие плакали. Еще другие часами сидели на лавках неподалеку, молча наблюдая, как небольшой, но регулярный поток людей посещает то, что стало импровизированным мемориалом жертвам российского вторжения в Украину", - пишут в The Washington Post.

The Guardian:

В The Guardian написали статью о человеке, возглавляющем украинскую борьбу с коррупцией на фоне недавнего коррупционного скандала в Украине с закупкой продуктов для военных. Речь идет об Александре Новикове, главе антикоррупционного агентства Украины.

Transparency International признала Украину второй по коррумпированности страной в Европе, уступая только России. Экс-прокурор Александр Новиков принимает участие в развитии культуры добродетели в охваченной войной стране. Первые два месяца войны в Украине 40-летний Александр Новиков жил с группой своих сотрудников в подвале строгих офисов Национального агентства по предотвращению коррупции в Киеве.

Также в The Guardian написали о том, что суд против России по сбитию рейса MH17 продолжится . Судьи по правам человека заявили, что дела против России за сбыт рейса MH17 и другие предполагаемые военные преступления могут быть переданы в суд, поскольку они постановили, что контролируемые сепаратистами районы восточной Украины находились под эффективным контролем Российской Федерации.

Напомним, что все 298 человек на борту рейса Малайзийских авиалиний, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли, когда его сбила российская ракета "земля-воздух" во время полета над восточной Украиной в 2014 году во время войны на Донбассе.

Нидерланды, граждане которых составляют 196 погибших, стремятся возбудить дело против России за нарушение Европейской конвенции по правам человека в связи со зверством.

ЕСПЧ назвал тот факт, что Россия перестала быть участником Европейской конвенции по правам человека в сентябре, не суть важно, поскольку события произошли до этой даты.

CNN:

В CNN написали статью о том, почему "отправка танков Украине является новым жестким шагом Запада". Это важное решение, отчасти потому, что они в отличие от систем противовоздушной обороны или противотанковых ракет не являются оборонительным оружием. Как и предшествовавшие им артиллерийские и реактивные системы, они предназначены для сильного поражения российских войск в наземном наступлении. Но в отличие от тех систем они однозначно о возвращении территории Украине. Это новое, жестокое, и оно изображает не боящееся НАТО. Совместное решение США и Европы отправить танки в Украину не является проявлением разбойной демократии, которым может показаться, объясняют в CNN. В течение недель споров и споров по поводу нежелания Берлина помочь Киеву некоторые в Москве чувствовали нечто иное, чем разобщенность: Запад планирует прислать свою агрессивную броню государству, которое он считал непригодным даже серьезно обсуждать с ним членство в НАТО год назад.

Также в CNN написали статью о том, что Украина хочет иметь ракеты большей дальности, потому что Россия учится на своих ошибках. Украинские официальные лица говорят, что россияне учатся на своих ошибках на поле боя и усложняют украинским ракетам удары по их складам боеприпасов и логистическим центрам. Потому, мол, Украине нужны ракеты большей дальности, которые могут достигать внутрь России. Они также считают, что назначение генерала Валерия Герасимова командующим наступлением России в Украине является последним броском кубика Кремля после многочисленных перестановок в военной иерархии.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил CNN, что россияне начали разводить военные поставки "по всей территории Российской Федерации". В частности, по его словам, "все перемещается в южные регионы через Крымский полуостров" по логистическим хабам в Ростовской области России.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали о том, что ЕС продлил санкции против России. Послы 27 стран ЕС согласились в среду продлить все действующие экономические санкции против России до конца июля, которые Совет ЕС продлевал каждые шесть месяцев с 2014 года.

Также в Gazeta Wyborcza проанализировали, после 100 ли танков Leopard 2 для Украины пойдут самолеты F-16 ? По их мнению, поставка Leopard 2 в Украину, по всей вероятности, является началом поставок техники, которая может определить результат войны в Украине.

Не обошли вниманием польские журналисты и скандал на теннисном матче Джокович - Рублев. В ходе четвертьфинального матча серба Новака Джоковича с россиянином Андреем Рублевым на Открытом чемпионате Австралии болельщики демонстрировали изображение Путина и футболку с буквой "Z" - ультранационалистическим российским символом войны. Четверо болельщиков были задержаны и допрошены полицией.

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