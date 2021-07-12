Новые штаммы коронавируса угрожают глобальному восстановлению экономики, - G20
Рост количества новых вариантов коронавируса и ограниченный доступ к вакцинам в развивающихся странах угрожают восстановлению мировой экономики
Об этом сообщает Reuters .
По результатам встречи G20 в итальянской Венеции, которая стала первой личной встречей министров с начала пандемии, были одобрены новые правила для остановки перевода прибыли транснациональными корпорациями в регионы с низкими налогами. Это позволит лидерам G20 окончательно утвердить новую глобальную минимальную ставку корпоративного налога в размере 15%, что может дать сотни долларов для государственных казначейств, которые испытывают напряжение в связи с кризисом COVID-19.
В заключительном коммюнике говорится, что глобальные экономические перспективы улучшились после переговоров в апреле благодаря развертыванию вaкцин и пакетов экономической поддержки, но признали его хрупкость перед лицом вариантов вируса, которые быстро распространяются, вроде Delta.
Отмечается, что восстановление характеризуется большими различиями между странами и внутри стран. Оно, как и раньше, подвержено рискам замедления из-за распространения новых вариантов вируса COVID-19 и различных темпов вакцинации.
При этом страны G20 пообещали использовать все инструменты политики для борьбы с COVID-19, а итальянские организаторы встречи заявили, что также было достигнуто соглашение о избежании повторного введения каких-либо ограничений для людей.
В то время как страны G20 пообещали использовать все инструменты политики для борьбы с COVID-19, итальянские организаторы встречи заявили, что было также достигнуто соглашение об избежании введения новых ограничений для людей.
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