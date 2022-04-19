Новые санкции Штатов будут нацелены прежде всего против военно-промышленного комплекса РФ, - Минфин США

Об этом заявил заместитель министра США Уолли Адеем, передает Укринформ .



"Несмотря на то, что мы в дальнейшем применяем жесткие финансовые санкции против РФ и ее ключевых финансовых учреждений, следующий этап нашей работы будет заключаться в том, чтобы развалить российскую военную машину, кусок за куском, разрушая их ВПК и цепи его поставок", - подчеркнул он.



Уолли Адеем добавил, что война России против Украины длится значительно дольше, чем ожидали в РФ, "в основном благодаря героическим усилиям украинского народа и поддержке, которую мы оказали". Он отметил, что оккупанты должны восстанавливать потери и восполнять запасы. Чтобы этого не произошло, США пытаются применять санкции и экспортные ограничения, лишить РФ критически необходимых ресурсов и ориентироваться на аэрокосмическую отрасль, электронику и другие сферы, связанные с оборонным сектором. По словам Уолли Адеем, Штаты будут усиливать санкции против России, пока идет война.

В течение ближайшей недели-двух Соединенные Штаты объявят о новых мерах по борьбе с уклонением России от санкций.