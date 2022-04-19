Новые санкции Штатов будут нацелены прежде всего против военно-промышленного комплекса РФ, - Минфин США
США наложат новые санкции, прежде всего, на российский военно-промышленный комплекс, чтобы разрушить его и цепи поставок
Об этом заявил заместитель министра США Уолли Адеем, передает Укринформ .
"Несмотря на то, что мы в дальнейшем применяем жесткие финансовые санкции против РФ и ее ключевых финансовых учреждений, следующий этап нашей работы будет заключаться в том, чтобы развалить российскую военную машину, кусок за куском, разрушая их ВПК и цепи его поставок", - подчеркнул он.
Уолли Адеем добавил, что война России против Украины длится значительно дольше, чем ожидали в РФ, "в основном благодаря героическим усилиям украинского народа и поддержке, которую мы оказали". Он отметил, что оккупанты должны восстанавливать потери и восполнять запасы. Чтобы этого не произошло, США пытаются применять санкции и экспортные ограничения, лишить РФ критически необходимых ресурсов и ориентироваться на аэрокосмическую отрасль, электронику и другие сферы, связанные с оборонным сектором. По словам Уолли Адеем, Штаты будут усиливать санкции против России, пока идет война.
- В течение ближайшей недели-двух Соединенные Штаты объявят о новых мерах по борьбе с уклонением России от санкций.
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