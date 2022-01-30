Новые санкции сделают больно всем россиянам - от миллиардеров до обычных жителей - The New York Times
Жесткие санкции, которые США угрожают ввести против России в случае вторжения в Украину, разрушат экономику агрессора
Об этом говорится в публикации The New York Times , сообщает Укринформ.
Издание отмечает, что новые санкции могут вызвать сильную инфляцию, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые сделают больно почти всем россиянам – от миллиардеров и государственных чиновников до самых обычных жителей страны.
В частности, санкции будут введены против крупнейших банков России и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь россиян.
Бывший высокопоставленный чиновник в Офисе политики экономических санкций Госдепартамента США времен президентства Барака Обамы Эдвард Фишман утверждает, что такие жесткие санкции ударят по всей российской экономике, и это повлияет на обычных россиян, поскольку Вашингтон планирует выбить опоры, на которых держится вся российская финансовая система.
В то же время NYT отмечает, что такая стратегия связана с политическими и экономическими рисками. Ни одна страна еще никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых институтов и экономики размер с российскую. Аналитики говорят, что быстрый и жесткий ответ, обещанный в США, может потрясти большие экономики, особенно в Европе, а также поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.
Некоторые аналитики прогнозируют, что в ответ на жесткие санкции президент России Владимир Путин может остановить поставки газа в Европу или осуществить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.
Теперь Вашингтон пытается сформировать такой набор санкций, который нанесет максимально жесткий удар по России и одновременно сдержит экономические ударные волны по всему миру, в том числе в США.
- Напомним, 23 января стало известно, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили готовность отключить РФ от системы международных банковских переводов SWIFT в случае нового вторжения в Украину.
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