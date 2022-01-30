Новые санкции сделают больно всем россиянам - от миллиардеров до обычных жителей - The New York Times

Об этом говорится в публикации The New York Times , сообщает Укринформ.

Издание отмечает, что новые санкции могут вызвать сильную инфляцию, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые сделают больно почти всем россиянам – от миллиардеров и государственных чиновников до самых обычных жителей страны.

В частности, санкции будут введены против крупнейших банков России и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь россиян.

Бывший высокопоставленный чиновник в Офисе политики экономических санкций Госдепартамента США времен президентства Барака Обамы Эдвард Фишман утверждает, что такие жесткие санкции ударят по всей российской экономике, и это повлияет на обычных россиян, поскольку Вашингтон планирует выбить опоры, на которых держится вся российская финансовая система.

В то же время NYT отмечает, что такая стратегия связана с политическими и экономическими рисками. Ни одна страна еще никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых институтов и экономики размер с российскую. Аналитики говорят, что быстрый и жесткий ответ, обещанный в США, может потрясти большие экономики, особенно в Европе, а также поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в ответ на жесткие санкции президент России Владимир Путин может остановить поставки газа в Европу или осуществить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

Теперь Вашингтон пытается сформировать такой набор санкций, который нанесет максимально жесткий удар по России и одновременно сдержит экономические ударные волны по всему миру, в том числе в США.