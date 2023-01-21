Новые санкции против России: согласованы предельные цены на светлые нефтепродукты и мазут
Страны международной коалиции, введшие предельную цену на российскую нефть, согласились установить две предельные цены на нефтепродукты из РФ, а также пересмотреть потолок цены на нефть.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
В пятницу, 20 января, заместитель министра финансов США Уолли Адейем провел онлайн-встречу с заместителями министров финансов стран, введших ограничения на цену российской нефти морской транспортировки, чтобы обсудить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги для завершения политики ограничения цен на российские нефтепродукты. .
Участники встречи согласились с подходом к нефтепродуктам из РФ, предусматривающим введение двух предельных цен.
"Одна предельная цена – на нефтепродукты, обычно продающиеся с прибавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин, вторая предельная цена – на продукты, которые продаются со скидкой до цены на сырую нефть, такие как мазут", - говорится в сообщении.
Участники встречи согласились, что такой подход позволит лучше откалибровать политику установления предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен, по которым они торгуются.
Также замминистры согласились пересмотреть в марте предельную цену на российскую нефть.
"Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках после введения предельных цен на нефтепродукты, а также ознакомиться с результатами технической экспертизы ЕС по предельной цене на нефть", – говорится в сообщении Минфина США.
- В начале декабря дипломаты ЕС согласились установить предельную цену на российскую нефть, транспортируемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.
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10 января стало известно, что коалиция готовит еще две предельные цены на российские нефтепродукты.
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