Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В пятницу, 20 января, заместитель министра финансов США Уолли Адейем провел онлайн-встречу с заместителями министров финансов стран, введших ограничения на цену российской нефти морской транспортировки, чтобы обсудить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги для завершения политики ограничения цен на российские нефтепродукты. .

Участники встречи согласились с подходом к нефтепродуктам из РФ, предусматривающим введение двух предельных цен.

"Одна предельная цена – на нефтепродукты, обычно продающиеся с прибавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин, вторая предельная цена – на продукты, которые продаются со скидкой до цены на сырую нефть, такие как мазут", - говорится в сообщении.

Участники встречи согласились, что такой подход позволит лучше откалибровать политику установления предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен, по которым они торгуются.

Также замминистры согласились пересмотреть в марте предельную цену на российскую нефть.

"Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках после введения предельных цен на нефтепродукты, а также ознакомиться с результатами технической экспертизы ЕС по предельной цене на нефть", – говорится в сообщении Минфина США.

В начале декабря дипломаты ЕС согласились установить предельную цену на российскую нефть, транспортируемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.

10 января стало известно, что коалиция готовит еще две предельные цены на российские нефтепродукты.

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