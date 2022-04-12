Новые санкции против России, которые не затрагивают нефть, вызовут в Москве разве улыбку, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил обязательное нефтяное эмбарго против России в новых санкционных пакетах
Об этом глава государства заявил в видеообращении.
"Нефтяное эмбарго против России – обязательно. Любой новый санкционный пакет против России, который не затрагивает нефть, будет воспринят в Москве с улыбкой", - отметил президент.
- Напомним, в ЕС уже обсуждается следующий пакет санкций против России. В нем, в частности, идет речь и о внедрении нефтяного эмбарго.
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