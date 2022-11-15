Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.

Президент Украины особо отметил, что Соединенные Штаты и Китай вместе отметили недопустимость каких-либо угроз применения ядерного оружия. Все понимают, кому адресованы эти слова.

"Имеем сегодня и решения наших партнеров, которые усиливают позиции Украины. Спасибо Канаде за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом пол миллиарда долларов. А также и за новые санкции против российских пособников тирании – против винтиков этой системы".

Благодарю Соединенные Штаты за новые санкционные шаги. Сегодня введены санкции против более 40 юридических и физических лиц, помогающих России воевать. Совершенно все, кто так или иначе работает на русскую армию, оборонный сектор, должны получить полную личную изоляцию от всего мира. А потом будет и наказание за соучастие в терроре", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что на площадке ООН наши дипломаты очень долго работали с партнерами, чтобы согласовать и принять две очень важные резолюции:

"Первая из них сегодня поддержана – по созданию международного компенсационного механизма, который позволит возместить все убытки, нанесенные российской войной, причем на средства российских же активов. Репарации, которые России придется заплатить за совершенное, – это теперь часть международно-правовой реальности.

Вторую резолюцию – для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины – еще согласны с нашими партнерами. Сделаем все, чтобы они обе заработали.

Еще одним важным шагом со стороны ООН стало заседание Координационного совета Украины по защите и безопасности детей, которое состоялось за сопредседатель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша:

"Обсудили, как остановить депортацию украинских детей в Россию и вернуть домой всех, кто был силой вывезен. Как минимум это почти 11 тысяч детей – мы их знаем поименно. Но это только те, о ком мы знаем. А на самом деле вывезенных больше. в заседании приняли участие послы ведущих государств, которых мы призываем помочь с реализацией этой задачи. Чтобы вернуть всех депортированных, нам действительно потребуется мощь всего мира".

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