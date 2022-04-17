Новые санкции ЕС против РФ будут направлены на Сбербанк и энергетический сектор, - дер Ляйен

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters .



"Мы дальше смотрим на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на который приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть энергетические вопросы", - рассказала она.



Ранее ЕС не налагал санкции на Сбербанк, поскольку тот вместе с Газпромбанком является одним из основных каналов расчетов за российскую нефть и газ, которые страны Евросоюза продолжают покупать.



По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС работает над "умными механизмами", чтобы нефть также можно было включить в следующий пакет санкций.



"Чего не должно произойти, так это того, что Путин собирает еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые в противном случае поступают в ЕС", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ключевыми санкциями против РФ прямые и косвенные эмбарго, ограничения для Сбербанка и Газпромбанка.

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