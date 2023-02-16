Новые санкции ЕС будут способствовать выявлению замороженных российских активов, - Bloomberg
Европейский Союз намерен заставить банки предоставлять информацию об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект предложений.
Получение представления о масштабах активов Центрального банка и других подсанкционных государственных российских активов, замороженных в ЕС, рассматривается как первый шаг к изучению возможностей потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.
"Мы должны знать, где они находятся и сколько они стоят", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в видеообращении в среду.
Европейская комиссия также предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и попавшими под санкции физическими лицами, и предложила налагать штрафы – до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц – за непредоставление необходимой информации.
Предложенные меры еще будут обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до того, как пакет будет утвержден. Санкции ЕС нуждаются в поддержке всех стран-членов.
- Напомним, накануне Еврокомиссия озвучила предварительный перечень ограничений, вошедших в 10 пакет санкций ЕС против РФ.
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