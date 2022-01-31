Новые санкции Британии могут затронуть российские энергетические компании, - The Times

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.



По данным издания, новые санкции могут включать замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию для физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для властей России. Также меры могут затронуть британские инвестиции российских бизнесменов и предприятий, связанных с Кремлем.



Отмечается, что пакет санкций будет объявлен до запланированной встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и посетит кризисный регион.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила о приезде в Украину на этой неделе.



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