Новые санкции Британии: эмбарго на уголь и нефть, блокирование Сбербанка и инвестиции в Россию
Великобритания введет санкции против крупнейшего российского банка и запретит импорт российского угля до конца года
Об этом сообщает Sky News
В документе говорится, что Великобритания прекратит импорт российского угля и нефти до конца 2022 года (хотя запрет на российскую нефть уже был объявлен ранее).
Также запланировано заморозить активы крупнейшего российского банка Сбербанка и прекратить все новые иностранные инвестиции Великобритании в Россию.
- Напомним, сегодня, 6 апреля, США, G7 и ЕС ввели новые санкции против России после обнародования деталей Бучанской резни. В их числе: заморозка активов Сбербанка и Альфа-Банка, запрет на новые инвестиции РФ. Также будут введены новые ограничения против российских элит и членов их семей, включая санкции в отношении взрослых детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова.
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