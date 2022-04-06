Новые санкции Британии: эмбарго на уголь и нефть, блокирование Сбербанка и инвестиции в Россию

Об этом сообщает Sky News

В документе говорится, что Великобритания прекратит импорт российского угля и нефти до конца 2022 года (хотя запрет на российскую нефть уже был объявлен ранее).

Также запланировано заморозить активы крупнейшего российского банка Сбербанка и прекратить все новые иностранные инвестиции Великобритании в Россию.

Напомним, сегодня, 6 апреля, США, G7 и ЕС ввели новые санкции против России после обнародования деталей Бучанской резни. В их числе: заморозка активов Сбербанка и Альфа-Банка, запрет на новые инвестиции РФ. Также будут введены новые ограничения против российских элит и членов их семей, включая санкции в отношении взрослых детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова.

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