Новые российские подразделения на 40% оснащаются небоеспособной техникой, – разведка

Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Известно, что из-за военных неудач и больших потерь личного состава и техники РФ пытается создавать новые воинские части и соединения. Однако новый армейский корпус Россия сможет сформировать только к концу ноября.

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"История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста нужно 3-4 месяца. Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении тех батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале – марте, сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска.По нашим оценкам 40 процентов боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок", - заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

23 августа сообщалось, что Россия продолжает формировать новые "добровольческие" отряды и обещает наемникам зарплаты более $3 тыс.

Американские аналитики убеждены, что новый 3-й армейский корпус не поможет России восстановить темпы наступления на Донбассе, поскольку в основном сформирован из наемников без боевого опыта.

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