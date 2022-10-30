Об этом сообщает Daily Sabah.

Он также отметил, что испытания новых аппаратов уже начались.

"Вскоре наши Bayraktar TB2 и Akıncı будут иметь ракеты "воздух-воздух" - не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов... мы уже проводим наши испытания", - сказал Халук Байрактар ​​во время оборонной ярмарки в Стамбуле.

Он также сообщил, что был подписан контракт между турецким ракетостроительным гигантом Roketsan и Baykar по интеграции ракеты ПВО Sungur для борьбы с беспилотниками. Отмечается, что это проверенные боеприпасы, которые "прекрасно работают против движущихся целей".

"Использование Sungur для беспилотников как ракеты класса "воздух-воздух" изменит ситуацию", - сообщил генеральный менеджер Roketsan Мурат Икинчи.

В сообщении говорится, что такие ракеты могут уничтожать ударные вертолеты и вражеские беспилотники, включая дроны-камикадзе. Сейчас для перехвата дронов Украина использует истребители, но использование БпЛА будет более экономически эффективным решением.

Гендиректор компании Baykar Халук Байрактар ​​заявил, что завод компании Baykar в Украине планируют построить за два года.

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