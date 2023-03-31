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Новые призывники не увеличат боевую мощь России в краткосрочной перспективе, - ISW

31 мартa, 2023 пятница
06:26
война с Россией

Американские аналитики считают, что новые призывники не увеличат сразу российскую боевую мощь, поскольку они должны пройти месяцы обучения, прежде чем увидеть бой

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Путин 30 марта подписал указ о санкционировании полугодового весеннего призыва в Россию, предусматривающий призыв 147 тыс. россиян с 1 апреля по 15 июля. Россия проводит два цикла призыва на срочную службу, причем по весеннему циклу призыва - речь идет о 134 000 мужчинах.

Эксперты не исключают, что Москва может использовать учебный потенциал Беларуси, чтобы поддержать увеличение призывников на 13 тыс. Однако украинский военный чиновник сообщил, что российский персонал, обучающийся в Беларуси, не превышает 9000-10 000 за раз, и ISW ранее наблюдал, как РФ тренирует до 12 тыс. военных в Беларуси.

Также спутниковые изображения показывают, что российские войска, которые тренируются в Беларуси на Обуз-Лесновском полигоне, передислоцировались в Россию в середине марта, освободив место для новых солдат.

"Новые призывники не увеличат российскую боевую мощь в краткосрочной перспективе, поскольку российские призывники должны пройти месяцы обучения и службы, прежде чем увидеть бой", - говорится в отчете Института.

Также аналитики отмечают, что Путин вряд ли развернет новопризванные войска для участия в боевых действиях в Украине из-за опасений стабильности своего режима.

Глава комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов 30 марта заявил, что весенние призывники не будут отправляться на оккупированные Россией территории Украины во время призыва весной 2023 года.

"Утверждения Картаполова могут быть правдивыми, учитывая, что ISW не наблюдал значительных масштабов использования российскими военными призывников на передовой с первых месяцев войны и особенно после затопления флагманского корабля Черноморского флота России "Москва", – говорится в сообщении.

Путин, вероятно, считал, что политическая стоимость отправки призывников на передовую выше, чем мобилизация в сентябре 2022 года в России, говорят в ISW.

Так, в ответ на контрнаступление ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года Путин не отправлял призывников, а мобилизовал резервистов для стабилизации разрушающей линии фронта.

"Это решение указывает на то, что Путин предпочитает мобилизацию резервистов, а не отправку призывников в бой - вероятно, по политическим соображениям - даже несмотря на то, что вступающие в последние месяцы своего ежегодного долга призывники могут воевать эффективнее, чем гражданские резервисты", - говорят эксперты.

В Институте добавляют, что начало нового периода призыва, даже с несколько увеличенным количеством призывников, может фактически уменьшить потенциал России для обучения резервистов и другого персонала, набранного с помощью криптомобилизационных кампаний.

  • Украинская разведка сообщила, что в России идет скрытая мобилизация, в рамках которой на войну с Украиной вербуют несколько десятков тысяч человек в месяц.
Россия
Владимир Путин
Военные новости
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