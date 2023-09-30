Новые правила войны, генерал в раю и спирт для зека – 5 книг о победе в эпоху хаоса

Шон МакФейт. Новые правила войны. Победа в эпоху продолжительного хаоса

Эта книга – важное руководство от ветерана и военного эксперта США по ведению современных вооруженных конфликтов для нового поколения воинов, а также профессиональное исследование войны "прошлого, настоящего и будущего" и того, что мы должны делать, если хотим победить, Не удивительно, что " Новые правила войны. Победа в эпоху длительного хаоса Шона Макфейта (К.: Наш Формат) имеют предисловие к украинскому читателю. "В 2022 году все были украинцами, - напоминает автор. - Мир с ужасом наблюдал, как россияне начали блицкриг в Украине, ознаменовав первую великую войну в Европе со времен Гитлера, Кремль, как и многие военные эксперты на Западе, ожидал, что выиграет войну за считанные дни Отставные американские генералы красовались в эфире телеканалов, прогнозируя, что Россия неизбежно разобьет Украину еще до пятницы Бывший президент США Дональд Трамп похвалил Владимира Путина как "умного" и упрекнул страны НАТО в "не слишком умных". Большая часть мира воспринимала победу России как трагическую, но неизбежную. А тогда Украина показала, на что она способна. Украина показала международному сообществу, как нужно бороться с агрессором - не ооновскими меморандумами, а жестким отпором, и этим завоевала умы и души всего мира". Далее автор книги предлагает смелое и глубокое руководство для войны будущего, принимая лучшее от Карла фон Клаузевица, Сунь Цзы, современных военных мыслителей и собственного опыта. Пройдя путь от Армии США до командования наемниками, частной разведки и договоров на поставку оружия, он как никто другой знает, как побеждать в условиях хаоса. Поэтому этот новый взгляд на войну может помочь украинским воинам одолеть сегодня агрессора и подготовиться к войнам будущего. "Войны будущего будут совсем не похожи на прошлые войны, - напоминают нам. - В случае, если между великими государствами, например США и КНР, возникнет острый конфликт, все убеждены, что стороны будут воевать традиционным способом. Отнюдь. Традиционная война умерла. Те, кто застрял в традиционном типе мышления, вероятно, вообще даже не сочтут будущие конфликты войнами, пока не станет слишком поздно".



Юрий Шаповал, Александр Маевский, Валентина Мержиевская. Навигатор по истории Украины. Послевоенный СССР

Несмотря на официальные события, происходившие в свое время в СССР, послевоенной истории которого посвящена эта книга, жизнь при советском режиме была полна маленьких и частных побед в борьбе с властью. Особенно отмечались в этом наши диссиденты, постоянно соревновавшиеся с ней в ряде ежедневных поединков – вы нас Гулагом и геноцидом, а мы вас Солженицыным и радио "Би-Би-Си". Помнится, как отец автора этих строк сумел пронести в тюрьму на свидание с братом, председателем Всеукраинского союза политзеков, фляжку со спиртом, чтобы тот с сокамерниками смог отпраздновать Рождество. Почти то же время – от окончания Второй мировой войны в 1945 году и до восстановления независимости в 1991 году – охватывает "Навигатор по истории Украины. Послевоенный СССР" Юрия Шаповала, Александра Маевского и Валентины Мержиевской (К. Портал). Авторы вписывают украинскую историю в более широкий европейский и мировой контекст: объясняют судьбу украинских земель на фоне послевоенного перекраивания границ, подчеркивают связи между украинским культурным сопротивлением тоталитарному режиму и европейскими революциями 1968 года. "Сначала произошли массовые аресты украинцев как сотрудничали с националистическим подпольем, - напоминают авторы в частности о принудительном выселении украинцев. - 28 апреля 947 года началась операция "Висла". Ее проводило войско: пять дивизий пехоты, одна дивизия Корпуса внутренней безопасности (КВБ), три дополнительных полка (пехотный, самоходный и саперный) - вместе 7 дивизий. Каждое село окружали. Людям давали два часа на сборы, после чего проводили в сборный пункт". К основному тексту книги приложен психологический комментарий, описывающий травмы и жизненные сценарии, доставшиеся нам с советских времен, и способы работы с ними.



Шамиль Басаев. Победа или рай

В этой книге собраны уникальные исторические свидетельства, документы, материалы и факты жизни бригадного генерала Республики Ичкерия Шамиля Басаева, его прямой язык и слова непосредственных участников этих краеугольных исторических событий. В общем уникальное издание "Шамиль Басаев. Победа или рай" (К.: Zалiзний папа) - это первая и единственная книга такого формата и веса, которая бросает вызов систематическому занавесу кремлевской лжи и вековому мраку исторической лжи. И неудивительно, что иногда раздаются штампы о неоднозначности этого харизматичного лидера чеченского движения за свободу от Москвы, ведь все попытки постичь историческую масштабность фигуры Басаева, активного свидетеля и участника кавказского сопротивления имперских амбиций Кремля, не всегда соразмерны оптике. Так, спустя почти 20 лет после гибели чеченского героя кремлевская машина пропаганды не только не снижает, а лишь набирает обороты по дискредитации, подмене и переписыванию исторических фактов и обстоятельств, связанных с его жизненным путем. Таким образом, эта книга – исключительный исторический документ и свидетельство об этой уникальной исторической фигуре, которая до сих пор остается примером непримиримой борьбы с русским Злом. Следует добавить, что большинство материалов печатается впервые.



Юстейн Гордер. В настоящее время мир в наших руках. Философия жизни

Эта книга – новое произведение известного норвежского писателя, автора бестселлера "Мир Софии". На этот раз "Сейчас в наших руках. Философия жизни" Юстейна Гордера (Л.: Летопись) предлагает нам откровенный разговор на вечные, а также злободневные темы. В формате литературного рассказа автор освещает свою концепцию философии жизни современного человека с его большими возможностями и немалыми вызовами, с его деятельным и креативным воображением, способным продуцировать цивилизационные блага, и одновременно – умножать опасения и тревоги о завтрашнем дне. "Я должен вам кое-что рассказать, а также хочу познакомить вас с рядом взглядов, - начинает он свой рассказ. - Речь идет о взглядах на жизнь, человеческую цивилизацию и наш собственный хрупкий мир во Вселенной. Надеюсь, все это удастся преподнести как более или менее полно Одновременно пытаюсь сосредоточиться на одной конкретной теме за раз.Также в процессе я задаю вам вопросы.На некоторые из них я и сам не знаю ответа, но на многие другие вы когда-нибудь сможете ответить, если будете читать (и будете перечитывать!) это письмо в конце века. Только не пытайтесь отвечать мне. Ваши слова я никогда не услышу, точно как североафриканский епископ никогда не услышал слова Флории". Далее автор с присущей ему легкостью дает простые и честные ответы на сложные вечные вопросы, связанные с попытками понять мир, появление земной цивилизации, тайну природы, которые он органично переплетает с размышлениями о религии, жизни, любви и смерти. И самый сложный для автора вопрос: сумеем ли мы, здесь и сейчас, позаботиться о будущем нашей планеты?



Татьяна Вышко. Дыши и живи. Как овладеть собой в кризисных ситуациях

"Живи так, чтобы хотелось жить дальше!" - призывает автор этой книги, и это, кажется, очень важный лозунг во время войны, когда впереди у нас обязательная победа и новая, свободная жизнь. Таким образом, своеобразное пособие Татьяны Вышко "Дыши и живи. Как овладеть собой в кризисных ситуациях" (Х.: Виват), несмотря на сегодняшнюю войну, возвращает к нормальной жизни - через любовь. "Наша жизнь - это постоянное движение, порой - в очень тяжелых условиях, - напоминает автор. - Уцелеет тот, кто двигается и идет дальше, что бы ни было. Чтобы преодолевать препятствия, нужно знать мощь своих внутренних и действие внешних опор и собственные ресурсы, источники силы". То есть перед нами эффективные психологические техники и упражнения, которые можно применять, когда речь идет о тревоге, стрессе, ПТСР, психологической травме, потере, вине уцелевшего, депрессивных состояниях. А что отчасти книга написана как диалог психологине с клиенткой, то вместо скуки от сухой теории читатель испытывает присутствие в своей жизни психолога, с которым можно "на ты" и спрашивающий "Как ты?". Как это происходит на самом деле? "Симбиоз художественного, эпистолярного, научного стилей будет поощрять чтение, - объясняют нам, - а неформальность консультации гарантирует свежее восприятие информации. Консультационные блоки удачно размещены на фоне художественно-эмоциональных, повествовательных и научных, что поднимает уровень осознания информации". Таким образом, книга обязательно пополнит копилку жизненно необходимых в наше время изданий по психологической помощи через печатное слово.