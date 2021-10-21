Новые правила перевозок в Украине: в первую половину суток на поезда не пустили 18 пассажиров

Об этом передает пресс-служба Укрзализныци.

"За первую половину суток 21 октября 2021 года сотрудники АО "Укрзализныця" не допустили к поездке 18 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов: либо сертификата о вакцинации, либо документа о получении хотя бы одной дозы вакцины, либо отрицательный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

Не допустили к поездкам:

на поезд № 18 Ужгород - Харьков - пять пассажиров

на поезд № 81 Ужгород - Харьков - одного пассажира;

на поезд № 252 Николаев - Харьков - трех пассажиров

на поезд № 150 Ворохта - Полтава - двух пассажиров

на поезд № 45 Лисичанск - Ужгород - одного пассажира;

на поезд № 724 Киев - Харьков - шесть пассажиров.

Отмечается, что дважды к поездам вызывали представителей Нацполиции.

Укрзализныця призвала пассажиров соблюдать новые правила проезда транспортом, утвержденные Кабинетом Министров Украины, и не создавать неудобств себе и проводникам.

Напомним, в Украине с 21 октября вступили в силу новые правила для пассажирских перевозок.

В Украине ответственность за нарушение правил в транспорте будут нести перевозчики.