Новые правила перевозок в Украине: в первую половину суток на поезда не пустили 18 пассажиров
В первую половину суток действия новых правил перевозок в Украине на поезда не пустили 18 человек
Об этом передает пресс-служба Укрзализныци.
"За первую половину суток 21 октября 2021 года сотрудники АО "Укрзализныця" не допустили к поездке 18 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов: либо сертификата о вакцинации, либо документа о получении хотя бы одной дозы вакцины, либо отрицательный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.
Не допустили к поездкам:
- на поезд № 18 Ужгород - Харьков - пять пассажиров
- на поезд № 81 Ужгород - Харьков - одного пассажира;
- на поезд № 252 Николаев - Харьков - трех пассажиров
- на поезд № 150 Ворохта - Полтава - двух пассажиров
- на поезд № 45 Лисичанск - Ужгород - одного пассажира;
- на поезд № 724 Киев - Харьков - шесть пассажиров.
Отмечается, что дважды к поездам вызывали представителей Нацполиции.
Укрзализныця призвала пассажиров соблюдать новые правила проезда транспортом, утвержденные Кабинетом Министров Украины, и не создавать неудобств себе и проводникам.
- Напомним, в Украине с 21 октября вступили в силу новые правила для пассажирских перевозок.
- В Украине ответственность за нарушение правил в транспорте будут нести перевозчики.
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