Новые правила перевозок в Украине: кому грозит наказание за нарушение

Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева, передает РБК-Украина .

"Здесь есть нюанс: перевозчик может быть как юридическим лицом, так и ФОТ. Поэтому обязательно проверяем документы, и если водитель - ЧП, то протокол оформляется именно на него. Затем материалы направляются в суд и уже там определяется наказание", - сообщила она.

Так, физлицу грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн, а юридической - от 34 до 51 тыс. грн.

Напомним, в Украине от 21 октября вступили в силу новые правила для пассажирских перевозок.

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