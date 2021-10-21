Новые правила перевозок в Украине: кому грозит наказание за нарушение
В Украине ответственность за нарушение правил в транспорте будут нести перевозчики
Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева, передает РБК-Украина .
"Здесь есть нюанс: перевозчик может быть как юридическим лицом, так и ФОТ. Поэтому обязательно проверяем документы, и если водитель - ЧП, то протокол оформляется именно на него. Затем материалы направляются в суд и уже там определяется наказание", - сообщила она.
Так, физлицу грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн, а юридической - от 34 до 51 тыс. грн.
- Напомним, в Украине от 21 октября вступили в силу новые правила для пассажирских перевозок.
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