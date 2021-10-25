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Новые правила перевозок: штрафы за отсутствие COVID-документов во время поездок автотранспортом будут платить пассажиры

25 октября, 2021 понедельник
15:42
Общество карантин

Ответственность за наличие сертификата о прививках или отрицательного COVID-теста во время поездок автотранспортом между регионами возлагается на пассажиров

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Новые ограничения не касаются легковых автомобилей. Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Как отмечается, правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

В Минздраве сообщают, что не распространяется норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

Норма о наличии документа о прививках или отрицательном результате тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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