Новые правила перевозок: на железнодорожном вокзале Киева выстроились очереди за прививками и тестами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Такая ситуация связана с новыми правилами перевозок в Украине - для межобластных путешествий необходимо предъявить сертификат вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.



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Новые правила начали действовать с 21 октября в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности. Они касаются автобусных, железнодорожных и авиационных межрегиональных перевозок. В городах или в пределах области такие ограничения пока не введены.



Ответственность за соблюдение правил пассажирами возложена на перевозчика.



В первый день траснпортных COVID-ограничений полиция оштрафовала 10 перевозчиков за нарушение правил.



Кроме того, невакцинированных людей обязали устанавливать приложение "Дома" при въезде в Украину .

























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