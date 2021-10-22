Новые правила перевозок: на железнодорожном вокзале Киева выстроились очереди за прививками и тестами. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу, 22 октября, на Центральном железнодорожном вокзале Киева посетители выстраиваются в очереди, чтобы вакцинироваться от COVID-19 или сделать тесты на коронавирус
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Такая ситуация связана с новыми правилами перевозок в Украине - для межобластных путешествий необходимо предъявить сертификат вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.
Читайте также. COVID-сертификат в общественном транспорте: Шмыгаль уточнил новые правила пассажирских перевозок
Новые правила начали действовать с 21 октября в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности. Они касаются автобусных, железнодорожных и авиационных межрегиональных перевозок. В городах или в пределах области такие ограничения пока не введены.
Ответственность за соблюдение правил пассажирами возложена на перевозчика.
В первый день траснпортных COVID-ограничений полиция оштрафовала 10 перевозчиков за нарушение правил.
Кроме того, невакцинированных людей обязали устанавливать приложение "Дома" при въезде в Украину .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное