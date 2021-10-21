Новые правила перевозок: на вокзале в Киеве открыли пункт экспресс-тестирования
На территории киевского железнодорожного вокзала открыли лабораторию для проведения экспресс-тестирования на COVID-19
Об этом сообщает РБК-Украина.
Результаты теста нужно ждать 15-30 минут. За тестирование на антиген берут 350 гривен.
- Напомним, что в Украине от 21 октября вступили в силу новые правила для пассажирских межобластных перевозок.
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