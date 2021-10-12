Новые правила межрегиональных перевозок на время усиления карантина не будут распространяться на несовершеннолетних, - МЗ

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.



"Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних пассажиров, поскольку для них пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки против коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.



По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVD-19 или сертификатов о прививках. Министр добавил, что для детей от 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности в транспорте.



Так, отметили в пресс-службе новые правила перевозок будут касаться только совершеннолетних лиц: граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

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