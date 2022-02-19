Новые потери на фронте: за сегодня – уже 2 погибших, 4 раненых

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Еспресо.TV .



Россияне обстреляли:

Шесть раз НОВОТРОИЦКОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.

ГРАНИТНОЕ — из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза СТАРОГНАТОВКУ - из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза НОВОСЕЛОВКА — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

БОЛОТЕНО - из минометов калибра 82 мм.

ВОДЯНОЕ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

ШИРОКИНО – из минометов калибра 120 мм.

МИРОНОВСКИЙ - из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза НОВОГНАТОВКУ — из минометов калибра 120 мм.

Три раза СВЕТЛОДАРСК - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза МАЙСКОЕ — из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Лобачево — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды ЮЖНОЕ — из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Четыре раза НОВОЗВАНОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Дважды ЛУГАНСКОЕ — из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.

Дважды АВДЕЕВКУ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.

Пять раз СЧАСТЬЕ — из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза КРЫМСКОЕ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.



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Четыре раза МАРЬИНКУ — из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды ОПЫТНОЕ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Трижды НЬЮ-ЙОРК — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

ЛОПАСКИНО - из минометов калибра 82 мм.

Трижды НОВОЛУГАНСКОЕ — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ — из танка и минометов калибра 120 мм.

ПРИЧЕПИЛЕВКУ — из минометов калибра 120 мм.

СИЗОЕ – из минометов калибра 120 мм.

НОВОГРИГОРОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз ТРОИЦКОЕ — из минометов калибра 120 мм.

СТАРЫЙ АЙДАР — из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза ШУМЫ – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Трижды ЗАЙЦЕВО — из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм.

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Дважды ТРЭХИЗБЕНКУ — из минометов калибра 120 мм.

БОГДАНОВКУ - из минометов калибра 120 мм.

АВДЕИВКУ - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных заведениях", - отмечается в сообщении.





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