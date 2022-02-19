Новые потери на фронте: за сегодня – уже 2 погибших, 4 раненых
По состоянию на 17 часов 19 февраля 2022 года со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений режима "тишины" на Донбассе, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Еспресо.TV .
Россияне обстреляли:
Шесть раз НОВОТРОИЦКОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
ГРАНИТНОЕ — из артиллерии калибра 122 мм.
Четыре раза СТАРОГНАТОВКУ - из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза НОВОСЕЛОВКА — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
БОЛОТЕНО - из минометов калибра 82 мм.
ВОДЯНОЕ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
ШИРОКИНО – из минометов калибра 120 мм.
МИРОНОВСКИЙ - из артиллерии калибра 122 мм.
Три раза НОВОГНАТОВКУ — из минометов калибра 120 мм.
Три раза СВЕТЛОДАРСК - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Три раза МАЙСКОЕ — из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
Дважды Лобачево — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды ЮЖНОЕ — из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Четыре раза НОВОЗВАНОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Дважды ЛУГАНСКОЕ — из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.
Дважды АВДЕЕВКУ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
Пять раз СЧАСТЬЕ — из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза КРЫМСКОЕ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
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Четыре раза МАРЬИНКУ — из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
Дважды ОПЫТНОЕ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Трижды НЬЮ-ЙОРК — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
ЛОПАСКИНО - из минометов калибра 82 мм.
Трижды НОВОЛУГАНСКОЕ — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ — из танка и минометов калибра 120 мм.
ПРИЧЕПИЛЕВКУ — из минометов калибра 120 мм.
СИЗОЕ – из минометов калибра 120 мм.
НОВОГРИГОРОВКУ — из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз ТРОИЦКОЕ — из минометов калибра 120 мм.
СТАРЫЙ АЙДАР — из артиллерии калибра 122 мм.
Три раза ШУМЫ – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Трижды ЗАЙЦЕВО — из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм.
СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Дважды ТРЭХИЗБЕНКУ — из минометов калибра 120 мм.
БОГДАНОВКУ - из минометов калибра 120 мм.
АВДЕИВКУ - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных заведениях", - отмечается в сообщении.
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