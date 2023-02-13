Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Змицер Лукашук прокомментировал сообщение о строительстве в Беларуси ряда объектов военной инфраструктуры, в частности, в Гомельской области военного полигона.

"Также есть информация, которую я бы хотел добавить, что якобы в Беларуси собираются открыть еще одно суворовское училище. То есть белорусские чиновники утверждают, что потребность в офицерах и военнослужащих не только увеличилась, но и значимость этой профессии якобы хорошо воспринимается белорусамию Информация об открытии новых полигонов свидетельствует о том, что идет военизация Беларуси, которая становится настоящим российским полигоном", – отметил редактор эфира "Европейского радио для Беларуси".

Змицер Лукашук добавил, что все совместные российско-белорусские учения являются постепенным заходом армии РФ в Белоруссии и создания на белорусской территории Россией своих объектов, которые со временем превратятся в российские военные базы.

"Соответственно, что российским базам и военным нужны будут новые полигоны на территории Беларуси, где они будут обучать своих офицеров и солдат срочной службы, но и продолжатся тренировки очередных мобиков, которые будут отправляться в Украину. Когда мы говорим, о создании военного полигона на Гомельщине в 2024-25 годах, то речь о тренировке мобиков будет идти до тех пор, пока Украина не разгромит РФ и освободит свою территорию. Прежде всего, все эти полигоны на белорусской территорий создаются как военная инфраструктура для российских войск", - подчеркнул Лукашук.