Новые полигоны в Беларуси – это создание инфраструктуры для армии РФ, - редактор Европейского радио для Беларуси
Змицер Лукашук, редактор эфира "Европейского радио для Беларуси", считает, что все совместные российско-белорусские учения являются постепенным заходом армии РФ в Беларуси и создания на белорусской территории Россией своих военных объектов
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Змицер Лукашук прокомментировал сообщение о строительстве в Беларуси ряда объектов военной инфраструктуры, в частности, в Гомельской области военного полигона.
"Также есть информация, которую я бы хотел добавить, что якобы в Беларуси собираются открыть еще одно суворовское училище. То есть белорусские чиновники утверждают, что потребность в офицерах и военнослужащих не только увеличилась, но и значимость этой профессии якобы хорошо воспринимается белорусамию Информация об открытии новых полигонов свидетельствует о том, что идет военизация Беларуси, которая становится настоящим российским полигоном", – отметил редактор эфира "Европейского радио для Беларуси".
Змицер Лукашук добавил, что все совместные российско-белорусские учения являются постепенным заходом армии РФ в Белоруссии и создания на белорусской территории Россией своих объектов, которые со временем превратятся в российские военные базы.
"Соответственно, что российским базам и военным нужны будут новые полигоны на территории Беларуси, где они будут обучать своих офицеров и солдат срочной службы, но и продолжатся тренировки очередных мобиков, которые будут отправляться в Украину. Когда мы говорим, о создании военного полигона на Гомельщине в 2024-25 годах, то речь о тренировке мобиков будет идти до тех пор, пока Украина не разгромит РФ и освободит свою территорию. Прежде всего, все эти полигоны на белорусской территорий создаются как военная инфраструктура для российских войск", - подчеркнул Лукашук.
- 11 февраля на Национальном правовом интернет-портале Беларуси сообщили, что в приграничной с Украиной области Беларуси построят полигон и военный городок за 31 млн долларов
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