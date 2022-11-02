Атака дронов в Севастопольской бухте

Все мы знаем о технологической истории с атакой дронов камикадзе на российские военные корабли в Севастопольской бухте, произошедшей 29 октября. Тогда от морских и воздушных дронов пострадали несколько российских боевых кораблей. По оценкам различных источников говорилось о флагмане флота фрегате "Адмирал Макаров", который является носителем восьми крылатых ракет "Калибр", а также получили повреждения тральник Черноморского флота "Иван Голубец" и возможно десантные корабли.

Украинская сторона не брала на себя ответственность за эту очень хорошо спланированную и ярко проведенную операцию. Российские официальные лица также не признали никаких повреждений фрегата подобно тому, как в свое время Минобороны России не признавало того, что украинские ракеты "Нептун" потопили российский крейсер "Москва". Зато обвинили Украину и Великобританию в проведении операции с беспилотниками. И Путин что-то обиженно говорил об ударных дронах длиной 10 метров и весом боевой части или 500 кг, или 500 тонн, и даже потребовал гарантий безопасности для Черноморского флота от нападений с Украины, как условия возобновления зернового соглашения. Странное пожелание – собственная безопасность для кораблей, обстреливающих нашу землю. Но что случилось с вражескими кораблями? Наконец-то в открытом доступе появились спутниковые снимки за 1 ноября. Они указывают на то, что во время атаки дронов-камикадзе во временно оккупированном Севастополе был поврежден как минимум один фрегат.

На снимке видно, как его тянут два буксира из носа и корма корабля. Обычно корабли в акватории бухты Севастополя передвигаются своим ходом и это позволяет предположить, что вследствие атаки дронов фрегат "Адмирал Макаров" как минимум потерял ход.

То есть атака была вполне успешной и можно говорить о более существенных повреждениях этого фрегата. Насколько повреждения серьезны и сколько времени понадобится для восстановления этого корабля, дождемся следующих спутниковых снимков. Но есть еще одна интересная деталь, что обычно российская группировка с "калибрами", угрожающая Украине, насчитывает до шести кораблей, а сегодня на боевом дежурстве находится только один носитель этих морских крылатых ракет и это фрегат "Адмирал Эссен". Кажется, что нужно повторить на бис операцию с атакой морских дронов.

Ситуация на фронтах

Враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции наших войск и сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны Украины, а на отдельных участках пытается проводить контратаки. Активная линия столкновения сейчас составляет около 850 км. Эпицентр активности – это донецкое направление – Бахмут, Соледар, Авдеевка, Марьинка. Враг пытается окружить Авдеевку, а Марьянка – это одно из направлений движения на Курахово.

Ситуация в Донецкой области

По мнению Сергея Грабского военного эксперта и полковника запаса, россияне совершают атаки меньшими подразделениями, пытаясь вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Враг пытается там прорвать нашу оборону. В случае прорыва в районе Бахмута противник будет продвигаться в сторону Константиновки, то есть создавать угрозу разрушения нашей линии обороны на севере, в районе Славянска и Краматорска.

Авдеевка как центр обороны Украины создает врагу постоянные проблемы, потому что является городом спутником Донецка. Целью противника также является Курахово, где расположена Кураховская ТЭС, обеспечивающая энергией и теплом целый регион. Противник пытается продвинуться по этим направлениям.

Ситуация в Луганской области

Полковник запаса Сергей Грабский отметил, что враг пытается осуществить отчаянные попытки контратаки. А ВСУ пытается прорваться поближе к трассе Р-66. На участке этой трассы от Кременной до Сватового мы можем говорить о возможности огневого контроля над трассой. Это не гарантирует нам прерывание трассы, но позволяет ослабить противника, оперирующего в районе Сватового.

Любое ослабление Сватовского узла сопротивления играет в нашу пользу. Как только упадет Сватово, мы выходим на оперативное пространство и можем продвигаться на Старобельск, где противник не успевает создать линию обороны.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что нам нельзя втягиваться в боевые действия именно в городе Херсон, потому что бои в городе – это самый сложный и чрезвычайно затратный вид боевых действий на сегодняшний день. Вовлечь нас в такие бои будет в пользу противника, который будет просто уничтожать Херсон.

Здесь динамика несколько иная. Есть три точки, которые могут сыграть в нашу пользу – Берислав или Каховка, Снегиревка и Херсон. Если Снегиревка рухнет, то получим два направления наступления на Берислав и Херсон, а Снегиревка является важным форпостом для противника. Наше продвижение на Берислав уничтожит возможность противника осуществлять достаточно серьезные снабжения своих войск и тогда мы выходим на полный контроль Новокаховской дамбы. Эти два фактора первоочередные, а от того как на этих направлениях будет развиваться ситуация, будет зависеть и ситуация в Херсоне. Потому что с разрушением обороны противника в районе Снегиревки и отхода от Берислава вражеская херсонская группировка фактически будет обречена.

Задача минимум для нас – заблокировать противника в районе Херсона, логистика им не позволит проводить боевые действия. Наша задача максимум – заставить противника отступать с правого берега, создавая оборону на левом берегу. С политической точки зрения для врага просто держать Херсон может быть целесообразным, а с военной точки зрения это очень затратно и нецелесообразно.