Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Продолжается парад объявления передачи новых партий вооружения для Украины. На фоне рекордного пакета стоимостью 2,7 млрд евро от Германии, на фоне объявленных новых партий бронетранспортеров, колесных танков и другой техники от Франции, интересна новость от Великобритании", - отметил Рябых .

По словам военного эксперта, новые партии вооружения должны усилить ударные возможности ВСУ.

"Новое вооружение расширит диапазон уничтожения военных объектов противника, обеспечит нарушение логистики врага на фоне выполнения задач, стоящих в весенне-летней наступательной кампании ВСУ. В Великобритании вслед за Германией и Францией заявили, что внимание будет уделяться обеспечению ПВО Украины", – заметил Рябых.

11 мая Великобритания подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow.

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 14 мая, официально объявил о новом мощном пакете военной помощи для Украины

Премьер Британии Риши Сунак во время визита Владимира Зеленского в Лондон объявил о передаче Украине ударных беспилотников большой дальности















