Новые партии вооружения расширят диапазон уничтожения военных объектов противника, - военный эксперт Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых подчеркнул, что идет передача новых партий вооружения от партнеров
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Продолжается парад объявления передачи новых партий вооружения для Украины. На фоне рекордного пакета стоимостью 2,7 млрд евро от Германии, на фоне объявленных новых партий бронетранспортеров, колесных танков и другой техники от Франции, интересна новость от Великобритании", - отметил Рябых .
По словам военного эксперта, новые партии вооружения должны усилить ударные возможности ВСУ.
"Новое вооружение расширит диапазон уничтожения военных объектов противника, обеспечит нарушение логистики врага на фоне выполнения задач, стоящих в весенне-летней наступательной кампании ВСУ. В Великобритании вслед за Германией и Францией заявили, что внимание будет уделяться обеспечению ПВО Украины", – заметил Рябых.
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