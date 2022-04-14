Новые ограничения от Google, уход Fiverr и Infosys - в Минцифре рассказали о развитии технологической блокады России

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Делюсь с вами новостями от технологических компаний, которые ввели санкции против России", - написал чиновник.

В частности, целый блок ограничений ввел Google:

Google One – все. Пользователи из России, купившие подписку на Google One через App Store, стали получать письма об ее отмене. В них говорится, что Google не сможет обработать платеж. Пользователи с годовой подпиской Google One также получили письма об отмене.

Google удалил приложение Сбербанка на Android из Google Play Market. Ранее приложение было удалено из App Store.

Компания Google отключила платежи из России. Заплатить нельзя ни одним видом российских карт. Также отменили подписку с платежами по мобильному.

Также приостановил свою деятельность в России израильская онлайн-площадка для фрилансеров Fiverr. Регистрация новых аккаунтов больше не доступна пользователям из России, как и использование имеющихся для покупки или продажи на платформе.

Infosys подтвердила закрытие представительства в РФ. Крупная индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, закрывает представительство в России. Эту информацию генеральный директор IT-гиганта Саллия Пареха подтвердил телеканалу NDTV.

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