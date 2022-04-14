Новые ограничения от Google, уход Fiverr и Infosys - в Минцифре рассказали о развитии технологической блокады России
Ежедневно цифровая блокада РФ набирает обороты
Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Делюсь с вами новостями от технологических компаний, которые ввели санкции против России", - написал чиновник.
В частности, целый блок ограничений ввел Google:
- Google One – все. Пользователи из России, купившие подписку на Google One через App Store, стали получать письма об ее отмене. В них говорится, что Google не сможет обработать платеж. Пользователи с годовой подпиской Google One также получили письма об отмене.
- Google удалил приложение Сбербанка на Android из Google Play Market. Ранее приложение было удалено из App Store.
- Компания Google отключила платежи из России. Заплатить нельзя ни одним видом российских карт. Также отменили подписку с платежами по мобильному.
Также приостановил свою деятельность в России израильская онлайн-площадка для фрилансеров Fiverr. Регистрация новых аккаунтов больше не доступна пользователям из России, как и использование имеющихся для покупки или продажи на платформе.
Infosys подтвердила закрытие представительства в РФ. Крупная индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, закрывает представительство в России. Эту информацию генеральный директор IT-гиганта Саллия Пареха подтвердил телеканалу NDTV.
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