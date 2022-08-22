Новые образцы вооружений проходят испытания на россиянах в Украине, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что многие производители оружия заинтересованы взаимодействовать с украинской армией для усовершенствования собственных разработок
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Многие страны стали относиться к Украине, как к качественному пользователю технологической продукции. Поскольку почти все новые образцы техники, которые появляются в США и других государствах, проходят испытания на россиянах в Украине и демонстрируют очень хорошие результаты. Не только из-за высокой технологичности, но и из-за большой смелости и сноровки украинских военных", - объяснил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что многие военные современные техники не выдерживают интенсивности боев в Украине.
"Немецкая гаубица PzH 2000 действительно является наиболее технологичным образцом техники, которую мы получили от Германии. Это топовый образец артиллерии. Однако та нагрузка, которая легла на эту гаубицу на поле боя в Украине, показала, что немцам нужно усиливать возможности этой гаубицы. Поэтому сейчас многие производители оружия заинтересованы взаимодействовать с украинской армией для усовершенствования собственных разработок", - добавил он.
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