Новые образцы вооружений проходят испытания на россиянах в Украине, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Многие страны стали относиться к Украине, как к качественному пользователю технологической продукции. Поскольку почти все новые образцы техники, которые появляются в США и других государствах, проходят испытания на россиянах в Украине и демонстрируют очень хорошие результаты. Не только из-за высокой технологичности, но и из-за большой смелости и сноровки украинских военных", - объяснил Згурец.

Аналитик подчеркнул, что многие военные современные техники не выдерживают интенсивности боев в Украине.

"Немецкая гаубица PzH 2000 действительно является наиболее технологичным образцом техники, которую мы получили от Германии. Это топовый образец артиллерии. Однако та нагрузка, которая легла на эту гаубицу на поле боя в Украине, показала, что немцам нужно усиливать возможности этой гаубицы. Поэтому сейчас многие производители оружия заинтересованы взаимодействовать с украинской армией для усовершенствования собственных разработок", - добавил он.

21 августа правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano

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