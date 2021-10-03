Новые Нормандские соглашения сделают невозможным второй срок Зеленского, - Владимир Огрызко

Такое мнение известный дипломат, эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко выразил в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на канале Еспресо.TV.



"А, возможно, здесь и кроется ответ: Путин хочет успеть пока Меркель на посту, пока Соединенные Штаты не пересмотрели тот или иной формат переговоров, пока есть определенное замешательство среди украинской власти на дипломатическом уровне - быстро подписать и привести те или иные выгодные для Кремля условия?", - обратился ведущий к гостю программы.



"Зеленский, я думаю, наконец, понял, что просто так подписывать капитулянтские соглашения не получится. И он это прекрасно понимает. И если он в каких-то политических планах рассчитывает на какой-то второй срок, то надо быть самоубийцей чтобы на втором этапе своего первого срока выходить на сделки, которые поставят под сомнение все те вещи, которые делали до этого момента. Я не думаю, что он политический самоубийца", - заявил в ответ Владимир Огрызко.



Что же касается очень благоприятной для Москвы нынешней ситуации на европейском газовом рынке, когда можно требовать от Киева "независимость в обмен на газ", то ее эксминистр считает временным.



"Она (ситуация - ред.) еще может продержаться месяц, два, максимум три и, так или иначе, завершится. Тоже самое и с ценами на нефть", - подчеркнул Владимир Огрызко.

