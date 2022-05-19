Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Фейсбуке.

"Мы искренне благодарны американским коллегам за стойкую и последовательную поддержку нашей страны, в частности, в ее инфраструктурном продвижении. Американские партнеры активно участвуют в развитии проекта Киевской обходной дороги, обеспечивают Укрзализныцю современными тепловозами компании General Electric, а американские морские перевозчики сотрудничают с украинскими портами. Сегодня мы можем говорить о подписании Меморандума как об очередном свидетельстве дружеских отношений между США и Украиной, которое еще больше углубит сотрудничество двух государств", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в рамках подписанного документа до 2030 года будет обновлен парк локомотивов и вагонов, создана система быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшена железнодорожная инфраструктура, особенно в крупных городах.

Как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в сфере приоритетов остаются и проекты модернизации существующих автодорог и установка на них автоматических станций взвешивания.

Меморандум подтверждает, в частности, намерения сторон продолжать тесное сотрудничество в вопросах безопасности воздушного пространства и безопасной работы гражданской авиации.

Также сегодня, 19 мая, стало известно, что США выделят Украине $215 млн новой экстренной продовольственной помощи.

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