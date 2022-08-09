Новые батальоны РФ формируют из заключенных. Они менее подготовлены, но более жестоки, - ISW
Войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, которые, к примеру, состоят из заключенных
Об этом сообщает ISW.
Использование заключенных в дальнейшем может снизить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций, а также усилит поддержку движений, сопротивляющихся российской оккупации.
Эксперты ISW сообщают, что недавно мобилизованные Российские батальоны, вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и более жестоки по отношению к оккупированному населению, чем профессиональные российские солдаты и даже призывники, прошедшие только формальную военную подготовку.
- Ранее стало известно, что основатель ППК "Вагнер" Пригожин лично посещает колонии и вербует осужденных воевать в Украине: обещает снятие судимости. В первую очередь его интересуют убийцы и разбойники.
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