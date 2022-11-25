Новые автомобили для ВСУ: Parimatch передал армии легковушку для разведчиков и скорую для эвакуации
Parimatch продолжает системную поддержку украинской армии и снова обеспечивает наших защитников автомобилями. На днях компания передала на фронт восстановленный полноприводный автомобиль для разведывательной работы, а также переоборудованную скорую для эвакуации военных. Всего за 9 месяцев Parimatch приобрел для ВСУ 152 автомобиля на сумму 56 миллионов гривен
С первых дней полномасштабной войны Parimatch повышает логистическую мобильность защитников. На этот раз был передан быстрый и манёвренный автомобиль KIA, который помогает одному из разведывательных подразделений ВСУ выполнять боевые задания на восточном направлении.
"Легковушки – именно та техника, которая нужна малым группам. Да, у нас есть грузовики, но для подвоза небольших грузов использовать их неуместно. Вместо этого компактный автомобиль имеет большую скорость и ему легче оставаться незамеченным. Это очень помогает в нашей работе: загрузил боекомплект, приехал, быстро разгрузил и сразу же покинул позицию, чтобы не привлекать внимание врага", – отмечает Алексей, командир взвода.
Кроме того, компания помогла с переоборудованием скорой – авто будет эвакуировать раненых украинских защитников с самых горячих точек на передовой.
"Повышение мобильности защитников и сохранение их жизни – один из приоритетов работы нашей компании. При каждом случае мы стараемся аккумулировать возможности и ресурсы, чтобы поддержать украинских военных на всех этапах защиты страны и восстановления ее территориальной целостности", – резюмирует Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.
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