Новые антироссийские санкции от Великобритании: запрет на импорт чугуна и стали и экспорт квантовых технологий

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Сегодняшнее объявление предшествует принятию подзаконного акта в парламенте завтра (четверг, 14 апреля), запрещающего импорт изделий из чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, современных материалов и предметов роскоши. Эти новые меры нацелены на ключевые источники дохода для военной машины Путина и мешают военным амбициям России", - подчеркнули в правительстве.

Напомним, предыдущий пакет санкций Британии включал эмбарго на уголь и нефть, блокировку Сбербанка и инвестиций в Россию.

Также Великобритания направила Украине противотанковые и противокорабельные ракеты и ПЗРК Starstreak.

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