Новые антирекорды: за сутки выявили почти 24 тыс. новых случаев коронавируса, умерли 614 человек
За сутки 21 октября в Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1800, медработников - 391)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5141 человек;
- летальных случаев - 614;
- выздоровели - 8530 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 725 385 человек;
- выздоровели - 2 361 365 человек;
- летальных исходов - 63 003;
- проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.
Отметим, что показатели новых выявленных случаев в сутки и суточной смертности являются рекордными за весь период пандемии.
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