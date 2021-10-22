Новые антирекорды: за сутки выявили почти 24 тыс. новых случаев коронавируса, умерли 614 человек

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5141 человек;

летальных случаев - 614;

выздоровели - 8530 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 725 385 человек;

выздоровели - 2 361 365 человек;

летальных исходов - 63 003;

проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.

Отметим, что показатели новых выявленных случаев в сутки и суточной смертности являются рекордными за весь период пандемии.

