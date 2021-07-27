Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут закрытыми по умолчанию
Instagram будет создавать новые аккаунты детей до 16 лет закрытыми по умолчанию
Об этом сообщает Wall Street Journal, передает РБК-Украина.
Чтобы защитить несовершеннолетних от нежелательных комментариев и рекламы, новые аккаунты детей до 16 лет будут закрытыми по умолчанию. Предложение о том, чтобы сделать доступ к своей странице ограниченным также получат и тинейджеры, которые уже давно зарегистрированы в Instagram.
Известно, что компания планирует ограничить возможности рекламодателей в привлечении молодежи к рекламе и усложнит поиск аккаунтов несовершеннолетних пользователей для подозрительных страниц. Относительно последнего нововведения - над этим будет работать новая технология, которая автоматически станет выявлять потенциально подозрительные страницы в социальной сети.
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