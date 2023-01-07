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Новую волну мобилизации в РФ объявят 15 января, планируют привлечь еще 500 тыс. "мобиков", - Скибицкий

7 января, 2023 суббота
02:15
Новости

Руководство России во время очередной волны мобилизации в январе-феврале может отправить на войну в Украину еще 500 тысяч военных в дополнение к 300 тысячам мобилизованных минувшей осенью

Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления военной разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, сообщает издание The Guardian.

Ожидается, что очередная мобилизация будет объявлена 15 января, после зимних праздников. Новоиспеченные мобилизованные бросят на войну для ряда российских наступательных операций весной и летом в восточных и южных областях Украины.

"Мы рассчитываем, что они будут вести наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться - на Херсонщине и Крыму. Это то количество людей, которое им потребуется для выполнения такой задачи", - пояснил он. .

России нужно около двух месяцев, чтобы собрать военные формирования. Однако любой успех противника на поле боя будет зависеть от качественной оснастки и подготовки.

Чиновник отметил, что многое будет зависеть от продолжения поставок вооружения от стран Запада в Украину для подготовки и оснащения новых резервных подразделений сил обороны.

При этом поражение России на этом этапе в течение 6-7 следующих месяцев будет означать "крушение" президента РФ Владимира Путина, добавил Вадим Скибицкий.

  • Напомним, 1 января Скибицкий заявил , что в 2023 году россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс и удержать оккупированные территории.

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мобилизация
ГУР
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