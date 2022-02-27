Новую Каховку захватили, община находится под контролем войск РФ, - мэр

Об этом заявил городской глава Владимир Коваленко, сообщает в Facebook Новокаховское городское территориальное общество.



"По состоянию на 17 часов 26 февраля рядом с Новой Каховкой продолжаются ракетные обстрелы с обеих сторон в районе Шиловой Балки, поселков Казацкое и Веселое и дальше в направлении Великой Александровки. Новокаховская община полностью находится под контролем российских войск", - говорится в сообщении.



Мэр города также объяснил стрельбу на улицах тем, что оккупанты производят предупредительные выстрелы, чтобы отогнать людей, которые могут к ним приблизиться.



"Что касается автоматной стрельбы на улицах города, мэр предупреждает, что город захвачен военными силами с частичной дислокацией некоторых подразделений. Каждый объект усиленно охраняется. Поэтому приближаться к ним, а тем более что-то фотографировать, категорически запрещается. Отсюда и раздается предупредительная стрельба. Дислокацию этих подразделений с властью никто не согласовывает. Поэтому рассказать о них он ничего не может", - сообщили в территориальной общине.



Также Коваленко рассказал, что одно из бомбоубежищ на Электромаше было полностью заполнено людьми - там находилось около 300 человек. Мэр поручил начальнику управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите открыть еще одно бомбоубежище на том же заводе.