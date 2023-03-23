Об этом и не только мировые СМИ писали 23 марта:

The New York Times

Издание публикует репортаж с территории боевых действий вблизи Бахмута, рассказывая об украинских военных и их большой потребности в танках Abrams. "Большие снежинки бесшумно дрейфовали между деревьями, когда два танка советских времен с ревом оживали и продирались сквозь грязь вверх по холму", - начинает свой материал NYT, подчеркивая необходимость ускорения поставок обещанных западных боевых танков, которые помогут украинским воинам в борьбе с россиянами. "Нам нужно западное оборудование, чтобы мы могли выходить ночью, – цитируют в медиа бойца с позывным Канцлер, – а также хорошая связь и хорошая оптика. Здесь это все старое". Наряду с этим журналисты делятся историями двух танкистов, Полтавы и Канцлера, каждый из которых имеет свою военную судьбу. "Оба командира благодарны Западу за поддержку Украины в войне против России, но они все еще воюют на технике советских времен, которая нуждается в частом техническом обслуживании. В этом месяце один из их танков, возвращаясь вечером из боя, неоднократно глох, отрыгивая белый дым", – пишет NYT.

Зеленский посетил Херсонскую область, объехав районы, пострадавшие от полномасштабного вторжения России и ее многомесячной кампании по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины. Этот визит стал вторым визитом президента в прифронтовую зону за два дня. В издании подчеркивают, что поездки Зеленского в регионы, частично оккупированные Россией, происходят в то время, когда западные союзники наращивают поставки оружия и боеприпасов в Украину, которая готовится к контрнаступлению. Он посетил село Посад-Покровское, которое было в значительной степени разрушено во время боев за Херсон, и отметил: "В настоящее время здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются".

The Washington Post

Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на двухдневный саммит, на котором будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины со стороны Европейского Союза, меры по усилению коллективного давления на Россию и решение о предоставлении Киеву большего количества боеприпасов. С начала российского полномасштабного вторжения страны ЕС предоставили Украине около 73 миллиардов долларов. Вместе с тем, в Союзе заявляют, что они "едины в своей солидарности с Украиной и будут поддерживать ее столько, сколько понадобится". Между тем, Шойгу награждает медалями двух пилотов истребителей, ответственных за то, что они облили горючим, а затем сбили пропеллер американского беспилотника над Черным морем. "Белый дом недавно обнародовал видеозапись инцидента, который, по всей видимости, опровергает утверждение Кремля о том, что Соединенные Штаты являются агрессором", – подчеркивают в WP.

The Guardian

Издание публикует подборку дневных новостей из Украины. В частности, то, что Владимир Зеленский повторил свой призыв к западным союзникам предоставить ему больше дальнобойного оружия, выступая на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. "Говорят, что его рассказ о "разрушительных" сценах, свидетелем которых он стал, был эмоционален и оказал большое влияние на слушавших 27 лидеров ЕС и чиновников в Брюсселе. Однажды защищенная линия связи прервалась, но вскоре была восстановлена" , – акцентируют в Guardian. Также СМИ сообщает, ссылаясь на Генштаб, о том, что российские войска покинули город Новая Каховка, а покидая город, украли из близлежащих домов бытовую технику, ценные вещи, одежду и мобильные телефоны.

На войне в Украине погиб бывший новозеландский солдат Кане Тэ Тай. Он воевал в составе Международного легиона и известен тем, что документировал бои и повседневную жизнь в Украине в социальных сетях. Гибель 38-летнего Та Тая подтвердило министерство иностранных дел Новой Зеландии со ссылкой на источники в украинском правительстве. Для многих новозеландцев он являлся олицетворением неофициального участия страны в войне в Украине. Военный собирал средства на снаряжение и давал интервью новостям перед тем, как покинуть Новую Зеландию в мае 2022 года, а также документировал свои дружеские отношения, бои и повседневную жизнь в Instagram и Facebook. Кане Те Тай был одним из многих иностранных бойцов, отправившихся на Донбасс после того, как в феврале прошлого года президент Украины обратился к добровольцам из-за границы с призывом о помощи.

Вероятный республиканский претендент на пост главы Белого дома Рон ДеСантис изменил свою позицию по отношению к Украине после широкой критики за то, что назвал российское вторжение "территориальным спором". ДеСантис также назвал Владимира Путина "военным преступником".

Politico

Издание посвящает материал теме боеприпасов для Украины, спрашивая, справится ли с этой задачей ЕС. Европейский Союз выходит на новый уровень с амбициозным планом совместной закупки срочно необходимых боеприпасов для Украины и наращивания европейской оборонной промышленности для новой эры противостояния с Россией. Однако это сложный вызов для организации, родившейся как экономический мирный проект без военного стержня.

CNN

Медиа пишет о том, что россияне несут большие потери в трех горячих точках вдоль линии фронта. Ссылаясь на слова спикера Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, CNN пишет, что очагом главного удара противника остается Бахмут. "Фактически, если они будут продолжать такую же динамику, то через некоторое время боевиков Вагнера не останется", – говорит он. Между тем, в Авдеевке и вокруг нее продолжаются интенсивные российские обстрелы и авиаудары по украинской обороне. Однако многие гражданские не желают уезжать, особенно пожилые люди, а электричества в городе нет с мая прошлого года.

Министерство иностранных дел России вновь осудило заявку Финляндии на вступление в НАТО, назвав ее "несбалансированной" и "контрпродуктивной". "Мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников", – заявила Захарова.

Испания отправит первые шесть современных боевых танков в Украину до конца следующей недели. Шесть танков Leopard 2A4 проходят последние проверки на оружейном заводе вблизи Севильи на юге Испании, еще четыре танка, предназначенных для Украины, в скором времени также прибудут туда для проверки и испытаний.

Не обходит издания и поездки Зеленского на Херсонщину. Президент посетил один из энергетических объектов в регионе. Российские войска разрушили значительную часть энергетической инфраструктуры в Херсоне, прежде чем отошли на восточный берег Днепра. Однако артиллерийские удары по территории области не прекращаются, что препятствует проведению ремонтных работ, а перебои в электроснабжении остаются частыми.

BBC

Британцы пишут о линии фронта вблизи Бахмута, места, где российские войска всего в 700 метрах от украинских позиций. На юге Донецкой области украинские танки и пехотинцы стоят непоколебимо, пишет BBC, на этой линии фронта российские глаза всегда следят, ожидая возможности атаки. "Когда мы проезжаем мимо пехотных окопов, клевер начинает исчезать, сменяясь грязью и воронками от бомб. Неразорвавшиеся наземные мины и снаряды устилают землю. Верхушки деревьев, еще голые с зимы, теперь расколоты и размозжены", – описывают журналисты зону боевых. действий. Недавно здесь было танковое сражение, в котором украинские воины оттеснили оккупантов.

Gazeta Wyborcza

Российское давление на Бахмут не прекращается, сообщает "Выборча". Город остается одной из главных целей русской армии, несмотря на то, что здесь оккупанты несут большие потери.

Решение МУС об аресте Путина стало для Кремля настоящей неожиданностью, убеждены в польском издании. Эксперты уверены, что это сигнал российской политической элите объединиться против него. Несмотря на многочисленные мнения юристов, указывающих на то, что ордер на арест российского президента сегодня следует рассматривать в первую очередь как символический жест, российские власти стали более озабочены.

Париж уже не исключает, что может предоставить украинской армии десяток боевых самолетов "Мираж". В "Выборчей" отмечают, что с начала полномасштабного вторжения Франция неоднократно опережала решение союзников по военной помощи Украине, сначала в виде пушек Caesar, а затем бронемашин AMX, а передача последних открыла путь к решению о предоставлении Киеву западных танков.