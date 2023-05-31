Новозеландская авиакомпания будет взвешивать пассажиров перед полетами

Об этом сообщает Sky News.

С июня по 2 июля Air New Zealand будет взвешивать пассажиров перед вылетом за границу. В авиакомпании уверяют, что вес людей не будет отражаться для других.

Информация будет использоваться для расчета средней массы пассажиров, пилоты смогут точнее определять баланс самолета, что сделает полеты еще более безопасными.

Процедура будет добровольной. Для участия требуется не менее 10 тыс. пассажиров, а опрос является требованием Управления гражданской авиации Новой Зеландии.