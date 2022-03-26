Новой первой ракеткой мира впервые станет теннисистка из Польши
Рейтинг Женской теннисной ассоциации впервые в истории возглавит теннисистка из Польши Ига Швентек
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Об этом стало известно после того, как Ига Швентек победила швейцарку Викторию Голубич во втором круге турнира в американском Майами (6:2, 6:0) и гарантировала себе лидерство.
Швентек возглавит рейтинг WTA 4 апреля. Полька заменит на первом месте в рейтинге ушедшую из классификации австралийку Эшли Барти, поскольку та завершила карьеру.
20-летняя Швентек станет 28-й теннисисткой в истории, которая возглавит рейтинг WTA и первой теннисисткой из Польши, которая станет первой ракеткой мира.
- Напомним, 23 марта первая ракетка мира австралийка Эшли Барти неожиданно заявила, что в 25 лет завершает карьеру.
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